कर्नाटकातील महिलेची 26 वर्षांची प्रतीक्षा संपली; हरवलेला मुलगा घरी परतला
कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात 26 वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेला मुलगा घरी परतल्यामुळं त्याच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे.
Published : June 12, 2026 at 6:16 PM IST
दक्षिण कन्नड (कर्नाटक) : कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात 26 वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेला मुलगा घरी परतल्यामुळं त्याच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे. आपल्या मुलाला पुन्हा भेटण्याची त्याच्या वृद्ध आईची खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, धर्मस्थळातील अशोकनगर इथं राहणारा सतीश 2000 साली वयाच्या अवघ्या 12 व्या वर्षी घर सोडून गेला होता. त्याच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी धर्मस्थळाला आलेल्या एका सर्कसच्या ग्रुपसोबत सतीश गेला होता. या सर्कस ग्रुपसोबत गेलेली इतर मुलं एका महिन्याच्या आत घरी परतली, पण सतीश कधीच परतला नाही. यानंतर सतीश महाराष्ट्रात स्थायिक झाला, जिथं त्यानं आपलं आयुष्य घडवलं. कालांतरानं त्याचा कुटुंबाशी संपर्क तुटला आणि तो हळूहळू आपली जन्मभूमी आणि नातेवाईकांना विसरला.
अलीकडेच सतीश आपल्या मित्रांसोबत धर्मस्थळ मंदिरात गेला होता. त्यावेळी एका स्थानिक दुकानदारानं त्याला ओळखलं आणि त्याच्या कुटुंबीयांना कळवलं, ज्यामुळं दोन दशकांहून अधिक काळच्या विरहानंतर सतीशची त्याच्या कुटुंबीयांसोबत भावनिक भेट झाली. सतीशच्या आईसाठी ही भेट म्हणजे अनेक वर्षांपासून मनात जपलेल्या एका इच्छेची पूर्तता होती. आपला मुलगा सुखरूप परत येईल, या आशेनं तिनं धर्मस्थळ, काटील आणि पानोलीबैल मंदिरांमध्ये प्रार्थना करून नवस केले होते. आई म्हणाली की, "मृत्यूपूर्वी आपल्या मुलाला किमान एकदा तरी पाहणं, ही माझी सर्वात मोठी इच्छा होती."
दरम्यान, लहान असताना घर सोडून गेलेला सतीश, ज्यावेळी पुन्हा परतला. तेव्हा तो सलीम अब्दुल अन्सारी म्हणून परत आला होता. त्यामुळं याला एक नवीन वळण मिळालं. महाराष्ट्रात राहत असताना सतीशनं आपली नवीन ओळख निर्माण केली. तो महाराष्ट्रात आता सलीम अब्दुल अन्सारी या नावानं ओळखला जातो. तसंच त्यानं तालिमा नावाच्या महिलेसोबत लग्न केलं असून तो खुशी आणि आझम या दोन मुलांचा बाप आहे. याचबरोबर, आयुष्यातील बहुतेक काळ महाराष्ट्रात घालवल्यामुळं सलीम हा कन्नड आणि तुळू भाषा विसरला असून आता तो केवळ हिंदीतच बोलतो. भाषेचा अडथळा आणि लागलेला बराच काळ असूनही, त्याला परत आलेले पाहून त्याच्या कुटुंबीयांना मोठा आनंद झाला आहे.
आपल्या मुलाला भेटून सतीशच्या आईला खूप आनंद झाला आहे. आई म्हणाली की, "26 वर्षांपूर्वी मी कामावर होते, घरी नव्हते. तेव्हा माझा मुलगा त्याच्या मित्रांसोबत निघून गेला आणि एका सर्कसच्या ग्रुपमध्ये सामील झाला. त्याच्यासोबत गेलेली इतर मुलं एका महिन्यात परत आली, पण माझा मुलगा कधीच परत आला नाही. तो परत येईल, या आशेनं मी पानोलीबैल, धर्मस्थळ आणि काटील इथं प्रार्थना केली आणि नवस केले होते. आज त्याचं स्वतःचं कुटुंब आहे. माझी त्याबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. तो आम्हाला भेटायला येत असतो, हेच पुरेसं आहे. मी अलीकडेच म्हटलं होतं की, मरण्यापूर्वी मला त्याचा चेहरा एकदा तरी पाहायचा आहे. आता माझी ही इच्छा पूर्ण झाली आहे."
बेपत्ता होण्यामागील परिस्थिती आणि कुटुंबानं वर्षानुवर्षे घेतलेला त्याचा शोध, याबाबत सतीशचा धाकटा भाऊ नागेशनं सांगितलं. नागेश म्हणाला, "सतीश बेपत्ता झाला, तेव्हा मी चौथीच्या वर्गात होतो. घरी काही समस्या होत्या आणि धर्मस्थळमध्ये दीपोत्सवाचे आयोजन होतं. तो एका सर्कसच्या ग्रुपसोबत काम करण्यासाठी गेला. तीन मुलं त्याच्यासोबत गेली, पण बाकीची वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करून परत आली. माझा भाऊ कधीच परत आला नाही. आईनं तो परत येण्यासाठी देवाकडे अनेकदा प्रार्थना केली. आम्ही पाच ते सहा वर्षे सगळीकडे त्याचा शोध घेतला, पण तो आम्हाला सापडला नाही."
9 जूनच्या रात्री एका स्थानिक दुकानदारानं सतीशला ओळखलं, तेव्हा बऱ्याच गोष्टी समोर आल्याचं नागेशनं सांगितलं. "सुरुवातीला त्या दुकानदाराला वाटलं की तो मीच आहे. पण जेव्हा त्याला समजलं की, ती व्यक्ती नागेश नाही, तेव्हा त्यानं सतीशकडे अधिक चौकशी केली. त्यावेळी सतीशला कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावं सांगता आली. त्यामुळं दुकानदाराला आश्चर्य वाटलं. दुकानदारानं आम्हाला लगेच फोन करून सांगितलं, 'तुमचा भाऊ सापडला आहे, इकडे या.' आम्ही ताबडतोब तिथं पोहोचलो आणि त्याला पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला. इतक्या वर्षांनी तो परत येईल, याची आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती. तो कुठं राहतो, याबाबत काही फरक पडत नाही. जोपर्यंत तो संपर्कात राहतो आणि आम्हाला भेटायला येतो, तोपर्यंत आम्ही आनंदी आहोत. त्याला पत्नी आणि मुले आहेत आणि त्यानं त्यांच्यासोबत आनंदानं राहावं अशी आमची इच्छा आहे."
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