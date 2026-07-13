निकाल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून न्यायालयात 'काळी जादू'; न्यायाधीशांच्या खुर्चीसोबत 65 वर्षीय महिलेचा अजब प्रकार
कर्नाटकातील चिक्कबल्लापूर येथे जमिनीच्या वादाचा निकाल बाजूने लागावा या उद्देशानं एका महिलेने न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर आणि टेबलावर मोहरीचे दाणे शिंपडले.
Published : July 13, 2026 at 8:55 AM IST
चिकबल्लापूर (कर्नाटक) : कर्नाटकातील चिकबल्लापूर येथून अंधश्रद्धेचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दिवाणी न्यायालयातील एका प्रकरणाचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा, या उद्देशानं एका वृद्ध महिलेनं न्यायाधीशांच्या खुर्ची आणि टेबलावर मोहरी शिंपडून कथित काळी जादू करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित महिलेला अटक केली आहे.
निकाल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून काळी जादू : मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयातील खटल्याचा निकाल अनुकूल लागावा, या अंधश्रद्धेतून महिलेनं हा प्रकार केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. न्यायालय परिसरात हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या महिलेची ओळख चिकबल्लापूर शहरातील मंजुळा (वय 65) अशी झाली आहे. ही घटना 9 जुलै रोजी सकाळी सुमारे 9:30 वाजता चिकबल्लापूर येथील प्रथम अतिरिक्त दिवाणी न्यायालय आणि जेएमएफसी (JMFC) न्यायालयात घडली.
न्यायासनावर (डायस) मोहरी शिंपडली : मिळालेल्या माहितीनुसार, मंजुळा यांनी न्यायाधीश बसतात त्या खुर्चीवर आणि न्यायासनावर (डायस) मोहरी शिंपडली होती. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. त्यामध्ये संबंधित महिला न्यायाधीशांच्या खुर्ची व न्यायासनावर मोहरी शिंपडताना स्पष्टपणे दिसून आली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तिला अटक केली असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
महिलेची कबुली, 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी : या घटनेप्रकरणी न्यायालयाच्या प्रशासकांनी चिकबल्लापूर शहर पोलीस ठाण्यात संबंधित महिलेविरोधात 'कर्नाटक अमानवीय दुष्प्रथा, अंधश्रद्धा प्रतिबंध व निर्मूलन अधिनियम' अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुशल चौकसे यांनी सांगितले की, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी मंजुळा यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यांच्यावर न्यायालयात जमिनीच्या वादासंबंधी एक दिवाणी खटला सुरू असून, त्याच दिवशी त्या प्रकरणाची सुनावणी होती.
चौकशीदरम्यान मंजुळा यांनी जमिनीच्या वादाचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा, या उद्देशाने मोहरी शिंपडून कथित काळी जादू केल्याची कबुली दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.