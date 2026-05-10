कर्नाटकचे मंत्री डी. सुधाकर यांचे बंगळुरूमध्ये निधन; उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी शेअर केली भावनिक पोस्ट

कर्नाटक सरकारचे मंत्री डी. सुधाकर यांचे निधन झालं आहे. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते आणि बंगळुरू येथील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Published : May 10, 2026 at 12:37 PM IST

बंगळुरू : कर्नाटक सरकारमधील मंत्री डी. सुधाकर यांचे दीर्घकालीन आजारानंतर रविवारी (10 मे) पहाटे निधन झालं. ते 66 वर्षांचे होते. मेडीकल बुलेटीनुसार, कर्नाटकचे नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्री डी. सुधाकर यांनी बंगळुरू येथील 'कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस' (KIMS) इथं अखेरचा श्वास घेतला.

गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांच्यावर फुफ्फुसाच्या संसर्गावर उपचार सुरू होते. 'कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस'चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आर. चिन्नादुराई यांनी सांगितलं की, "मंत्री श्री डी. सुधाकर यांना 10 मे 2026 रोजी पहाटे 3:15 वाजता, इलेक्ट्रॉनिक सिटी येथील 'कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस'मध्ये अखेरचा श्वास घेतला."

डी.के. शिवकुमार यांनी जागवल्या आठवणी : सुधाकर हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरीयूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी डी. सुधाकर यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.

'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिताना त्यांनी म्हटलं, "आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि निकटचे सहकारी डी. सुधाकर यांचे निधन झाल्यामुळे मला अत्यंत दुःख झालं आहे. आजारपणावर उपचार सुरू असतानाच त्यांनी आज आपली साथ सोडली." डी. सुधाकर यांनी हिरीयूरचे आमदार, चित्रदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि नियोजन व सांख्यिकी विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून उत्कृष्ट जनसेवा बजावली, असं त्यांनी नमूद केलं. सार्वजनिक जीवनातील त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील, असंही शिवकुमार यांनी पुढे सांगितलं.

