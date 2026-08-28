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कर्नाटकातील कॅबिनेट मंत्री बी. नागेंद्र यांचा राजीनामा

शुक्रवारी बी. नागेंद्र यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांनी बंगळुरूमध्ये एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

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कर्नाटकातील कॅबिनेट मंत्री बी. नागेंद्र यांचा राजीनामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 7:27 PM IST

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बंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री बी. नागेंद्र यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. बी. नागेंद्र हे कर्नाटकातील बेल्लारी ग्रामीणचे आमदार आहेत. ते राज्य सरकारमध्ये नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्री होते. शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) बी. नागेंद्र यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांनी बंगळुरूमध्ये एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

मनी लाँड्रिंगचे आरोप : दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळात बी. नागेंद्र यांच्या पुनरागमनामुळं पूर्वी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. कारण बी. नागेंद्र यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत, ज्यात महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातून जवळपास 90 कोटी रुपयांच्या कथित चोरीचा समावेश आहे. या प्रकरणाची माहिती सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये सविस्तरपणे देण्यात आली आहे.

TAGGED:

बी नागेंद्र
कर्नाटक
काँग्रेस सरकार
डी के शिवकुमार
KARNATAKA

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