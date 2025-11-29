कर्नाटक काँग्रेसची डोकेदुखी संपली : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची भेट
कर्नाटक सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पदावरुन मोठा कलगीतुरा रंगला आहे. मात्र आज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची भेट झाली. या दोन्ही नेत्यांनी एकत्र नाश्ता केला.
Published : November 29, 2025 at 8:46 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री पदासाठी मोठी चढाओढ सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगितल्यानं कर्नाटकमध्ये कलगीतुरा रंगला. मात्र आज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी भेट घेत एकत्र नाश्ता केला. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदावरुन पत्रकार परिषदेत संबोधित केलं. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल, असं स्पष्ट केलं.
सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांची भेट : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा वाद आज अखेर संपल्यात जमा झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची आज भेट झाली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी आज सकाळी एकत्र नाश्ता केला. त्यानंतर दोघांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन नेतृत्वाबाबत निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यावेळी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि माझ्यात आता कोणतेही मतभेद नाहीत. आम्ही एकत्रच असून विरोधक अविश्वास प्रस्ताव मांडणार असल्याचं सांगतात. मात्र त्यांना आम्ही जोरदार प्रत्युत्तर देऊ."
मंत्री पदासाठी काही आमदारांची दिल्लीवारी : यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना काही आमदार मंत्री पदासाठी दिल्लीत गेले होते, याबाबत विचारलं. यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं की, "माझं या आमदारांसोबत बोलणं झालं आहे. काही आमदारांना मंत्रिपद हवं आहे. मात्र हे आमदार नेतृत्वाच्या विरोधात दिल्लीत गेले नव्हते, तर ते केवळ मंत्रिपदासाठी गेले होते. यातील काही आमदारांनी माझ्याशी बोलणंही केलं आहे. तरीही पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल."
कर्नाटक भाजपा आणणार अविश्वास ठराव ? : कर्नाटकमधील विरोधी पक्ष असलेले भाजपा आणि जेडीएस यांनी सरकारवर टीकेची झोड उचलली आहे. त्यातच आता विरोधक सरकार विरोधात अविश्वास आणणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, "भाजपा आणि जेडीएसला आरोप करण्याची जुनी सवय आहे. भाजपाकडं केवळ 60 आमदार आहेत तर जेडीएसचे फक्त 18 आमदार आहेत. दुसरीकडं काँग्रेसकडं तब्बल 140 आमदार आहेत. ते आमची बरोबरी कधीच करणार नाहीत. त्यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरेल."
