माझं राजकीय आरोग्य पूर्णपणे ठीक, मी काँग्रेसला ब्लॅकमेल करणार नाही, राजीनाम्याच्या अफवांवर डी. के. शिवकुमारांचं स्पष्टीकरण

कर्नाटक काँग्रेसचे प्रमुख डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या अटकळी फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच ते म्हणाले की, राजीनामा देण्याचं सध्या तरी कोणतंही कारण नाही.
बंगळुरू : कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी रविवारी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा आणि अंतर्गत कलह याबद्दलच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. हायकमांडला भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, "आपलं मानसिक, शारीरिक आणि राजकीय आरोग्य पूर्णपणे ठीक आहे. त्यामुळे आपण केपीसीसी अध्यपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी कोणतीही परिस्थिती सध्या तरी नाही."
'मी राजीनामा का द्यावा'? : शिवकुमार म्हणाले, "जोपर्यंत पक्ष आपल्यावर जबाबदारी सोपवत आहे, तोपर्यंत मी काम करेन. मी एका शिस्तबद्ध सैनिकासारखं काम करणारा कार्यकर्ता आहे. मी कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसला ब्लॅकमेल करणार नाही. मी या पक्षासाठी दिवसरात्र काम केलं आहे. त्यामुळे कोणतंही कारण नसताना मी राजीनामा का द्यावा? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत शिवकुमार काय म्हणाले? : राज्यातील मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेबाबत शिवकुमार म्हणाले की, हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांवर सोपवण्यात आलं आहे, ते हायकमांडशी सल्लामसलत करतील.
शिवकुमार यांच्या दिल्ली भेटीचा उद्देश काय? : अडीच वर्षांनंतर सत्ता हस्तांतरणाच्या संभाव्यतेबद्दल मीडियाच्या अटकळींनाही त्यांनी फेटाळून लावलं. शिवकुमार म्हणाले की, त्यांच्यात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या किंवा हाय कमांडमध्ये या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार दोघेही विधानसभा अधिवेशनापूर्वी प्रलंबित मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत होते.
राज्यात 100 काँग्रेस कार्यालयं बांधणार : उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितलं की, त्यांच्या सध्याच्या दिल्ली दौऱ्याचा एकमेव उद्देश कर्नाटकातील 100 काँग्रेस कार्यालयांच्या बांधकामाची तयारींना अंतिम स्वरूप देणं आणि पायाभरणी समारंभाची तारीख निश्चित करणं हा होता. तसेच, त्यांनी त्यांनी आग्रह धरलाय की, "काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयांची पायाभरणी डिसेंबरपर्यंत झाली पाहिजे. एक तारीख निश्चित करावी लागेल. राहुल गांधी यांनी पायाभरणी समारंभ करावा, अशी माझी इच्छा आहे." त्यांनी असेही उघड केले की त्यांचे "गांधी भारत" हे पुस्तक आता प्रकाशनासाठी तयार आहे, ज्याचे प्रकाशन पूर्वी बिहार निवडणुकीमुळे थांबवण्यात आले होते.
