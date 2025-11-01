ETV Bharat / bharat

बेळगाव सीमावादावरुन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बरळले; महाराष्ट्र एकीकरण समितीला दिला दम

बेळगाव सीमावाद मुद्द्यावरुन नेहमीच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात वादाची ठिणगी पडत आली आहे. आता हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.

Karnataka CM Siddaramaiah
कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 8:17 PM IST

बेळगाव (कर्नाटक) : बेळगाव सीमावाद मुद्द्यावरुन नेहमीच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात वादाची ठिणगी पडत आली आहे. तेथील मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र सरकारनं कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर अनेकवेळा आरोप केलेत. या सीमावादावरुन दोन राज्यातील भाषिकांमधील वाद ताणला गेलाय. त्यातच आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या एका विधानानं पुन्हा एकदा बेळगाव सीमावाद मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.

बेळगाव ही कन्नड भूमी : बेळगाववरील दीर्घकाळ चाललेल्या सीमावादाचा संदर्भ देत, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुनरुच्चार केला की, "बेळगाव कर्नाटकचा भाग आहे आणि राहील. या विषयावरुन कोणत्याही वाटाघाटीला वाव नाही. महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम आहे. बेळगाव ही कन्नड भूमी आहे, कर्नाटकचा भाग आहे आणि कोणीही ते बदलू शकत नाही." सिद्धरामय्या यांच्या या विधानानं सध्या शांत असलेला हा सीमावाद पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीला दिला दम : सीमावर्ती भागात कन्नड माध्यमाच्या शाळांच्या विकासासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. "तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES) सारख्या संघटनांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर वर्तनाविरुद्ध सरकार कारवाई करेल," असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्थानिक मराठी भाषिकांना दिलाय.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कन्नड भाषा प्रचार आणि प्रसारासाठी अविरत संघर्ष केल्याबद्दल कन्नड कार्यकर्ते वतल नागराज यांचे कौतुक केले. मंत्रिपदाची ऑफर असूनही नागराज यांनी सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला होता याची आठवण त्यांनी करून दिली.

56 वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : गेल्या 56 वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्रातील अनेक सरकार बदलली, मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. दरवर्षी 1 नोव्हेंबर हा कर्नाटक सरकारचा स्थापना दिवस बेळगावसह सीमाभागात काळा दिन म्हणून पाळला जातो. कर्नाटक शासनाकडून मराठी भाषिकांवर जाणून-बुजून अन्याय केला जात असल्याची भावना गेली अनेक वर्ष बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आहे.

