"सत्तापालटाचे अंदाज माध्यमांचेच; पक्षश्रेष्ठींचे निर्णय सर्वांनाच मान्य करावे लागतील"- सिद्धरामैय्या
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रिपदासह मंत्रिमंडळावरून जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याच्या चर्चा असताना मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी यावर भाष्य केलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर
Published : November 23, 2025 at 3:41 PM IST
बंगळुरू- काँग्रेस सत्तेत असलेल्या कर्नाटक सरकारमध्ये अंतर्गत कलह सुरू आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. वादावर तोडगा काढण्याकरिता हा विषय आता काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठीपर्यंत पोहोचला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून यांची भेट घेतल्यानंतर कर्नाटक काँग्रेसमधील वाद थांबेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. गेली काही दिवस कर्नाटकमध्ये सत्तापालट होईल, अशी जोरदार चर्चा आहे. त्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया म्हणाले, नेतृत्व बदलण्याचे केवळ अंदाज आहेत. हे अंदाज माध्यमांकडून करण्यात आलेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी शनिवारी रात्री मल्लिकार्जून खरगे यांची त्यांच्या सदाशिवनगरमधील घरी भेट घेतली. दोन नेत्यांमध्ये सुमारे दीड तास राजकीय घडामोडींवर चर्चा झाली. दोन नेत्यांमध्ये दीड तास काय चर्चा झाली असेल, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झालीय.
माध्यमांकडूनच नेतृत्व बदलण्याचे अंदाज-मुख्यमंत्र्यांनी खरगे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले, आम्ही बैठकीत पक्षाच्या संघटनाबाबत चर्चा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तालुका आणि जिल्हा पंचायत समिती, जीबीए एरियामध्ये होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकांबाबत चर्चा झाली आहे. ही केवळ एक मैत्रीपूर्ण बैठक होती. या बैठकीत मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. नेतृत्व बदलण्याबाबत अंदाज करण्यात येत होते. तुम्ही (माध्यम) केवळ नेतृत्व बदलण्याचे अंदाज केलेत.
माहिती गुप्तवार्ता विभागाकडून मिळाली- सत्ता बदलण्याच्या मागणीसाठी काही आमदारांनी दिल्लीमध्ये मल्लिकार्जून खरगे यांची भेट घेतली होती. त्याबाबत विचारले असता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यांना (मल्लिकार्जून खरगे) मी याबाबत (सत्ता बदलाबाबत) काहीही विचारलं नाही. मला ही माहिती गुप्तवार्ता विभागाकडून मिळाली. खरगे यांच्यासोबत माझी केवळ मित्रत्वाची भेट होती.
पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय मानावा लागेल- सत्ता बदलण्यासाठी काही काँग्रेस आमदारांनी दिल्ली दौरा केला होता. त्यावर सिद्धरामैय्या म्हणाले, त्यांना दिल्लीला जाऊ द्या. शेवटी पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतली, तो निर्णय त्यांना स्वीकारावा लागेल. सर्व मंत्र्यांना पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाशी सहमत व्हावे लागेल. मलादेखील निर्णय मानावा लागेल आणि डीके शिवकुमार यांनाही निर्णयाशी सहमत व्हावे लागेल. नेतृत्व बदलण्याबाबत मल्लिकार्जून खरगे यांना कोणताही प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांच्याबरोबर सिद्धरामैय्या यांची राजकीय घटनाक्रम, मंत्रिमंडळातील फेरबदल आणि सत्तापालटसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
सिद्धरामैय्या यांना ३० महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री म्हणून पक्षश्रेष्ठींनी जबाबदारी दिल्याची काँग्रेसमधील राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे उर्वरित ३० महिन्यांसाठी डीके शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता . त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांना नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिवकुमार यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करावा लागेल. सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वीच जुलैमध्ये दिल्लीत माध्यमांना सांगितलं होतं की, "सध्या मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणतेही पद रिक्त नाही. मी आता मुख्यमंत्री आहे, उर्वरित कार्यकाळासाठी या पदावरच राहीन.
