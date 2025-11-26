कर्नाटकमधील मुख्यमंत्रिपदावरील वादात पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेणार? मल्लिकार्जून खरगे यांनी स्पष्टचं सांगितलं!
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात येण्याच्या अंदाजावरून काँग्रेसमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे आणि त्यांचे पुत्र प्रियांक खरगे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
बंगळुरू- काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कर्नाकट राज्यातील सत्तापालटावर भूमिका मांडली. पक्षश्रेष्ठी योग्य औषध देतील, असे त्यांनी सूचक व्यक्त केलं. काँग्रेसची कर्नाटकमध्ये सत्ता येऊन नोव्हेंबरमध्ये अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुख्यमंत्री पद हे अडीच वर्षांमध्ये विभागून घेण्याचा सिद्धरामैय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात करार झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बुधवारी सांगितलं की, पक्षश्रेष्ठीमध्ये मी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील खासदार सोनिया गांधी यांचा समावेश आहे. हायकमांड सल्लामसलत करून मुद्द्याचं निराकारण करतील, असे खरगे यांनी सांगितलं. डी.के. शिवकुमार आणि मी पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाचे पालन केले पाहिजे, असेही मल्लिकार्जून खरगे यांनी म्हटलं. कर्नाटकचे मंत्री तथा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांचे पुत्र प्रियांक खरगे यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या चर्चांवर मत व्यक्त केलं. त्यांनी म्हटलं, काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील आणि भूमिका स्पष्ट करतील.
राहुल गांधींच्या भेटीबाबत प्रियांक यांनी काय सांगितलं? प्रियांक खरगे यांनी राहुल गांधींची भेट घेतल्याच्या चर्चा आहेत. त्यावर प्रियांक यांनी म्हटलं, राहुल गांधींची नाही तर मग मोहन भागवत यांची भेट घेणार का? बैठकीबाबत केशवकृपामध्ये (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कर्नाटकमधील मुख्यालय) अहवाल देऊ का? राहुल गांधी हे बंगळुरूमधील टेक समिटसाठी येऊ शकले नाहीत. मी माझा कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा संगणक दाखविण्यासाठी त्यांच्याकडं वेळ मागितला होता. त्यानुसार वेळ दिल्यानंतर मी त्यांना भेटून माहिती दिली.
केवळ माध्यमांमध्ये संभ्रमावस्था- राज्यातील राजकीय घडामोडीबाबत राहुल गांधींनी अहवाल मागितल्याची चर्चा आहेत. त्यावर प्रियांक म्हणाले, हे कुणी म्हटलं. तिथे फक्त आम्ही दोघे होतो. पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील. या मुद्द्यावर मी कशामुळे बोललं पाहिजे? जर त्यांनी काही विचारलं असेल तर माध्यमांमध्ये शेअर केलं जाऊ शकतं का? मंत्री प्रियांक खरगे यांनी नुकतेच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेतली होती. पक्षात कोणतीही संभ्रमावस्था नसल्याचा त्यांनी दावा केला. संभ्रमावस्था केवळ माध्यमांसह भाजपा आहे, असेही त्यांनी म्हटलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील, असे सांगितलं आहे.
दिल्लीत २९ नोव्हेंबरला बैठक?डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री पद हे देण्याकरिता गोपनीय करार झाल्याचं मंगळवारी वक्तव्य केलं होतं. त्यावर प्रियांक खरगे म्हणाले, काही लोकांमध्ये चर्चा झाली होती. काय चर्चा झाली होती? हे त्यांना माहिती आहे. त्याबाबत पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार आहेत. मुख्यमंत्री पदावरून निर्माण झालेला कथित तिढा सोडविण्याकरिता मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची दिल्लीत २९ नोव्हेंबरला बैठक बोलाविल्याची चर्चा आहे. त्यावर काहीही माहिती नसल्याचं मंत्री खरगे यांनी म्हटलं.
- सूत्राच्या माहितीनुसार सिद्धरामैय्या आणि शिवकुमार यांच्याकडं राहुल गांधींचा निरोप पाठविण्यात आला आहे. सत्तासंघर्षावर तोडगा काढण्याकरिता लवकरच त्यांनी दिल्लीत बोलाविलं जाण्याची शक्यता आहे.
