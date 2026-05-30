ठरलं! कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी डी के शिवकुमार, तीन जूनला शपथविधी, विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून एकमताने निवड

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी डी के शिवकुमार यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 30, 2026 at 5:51 PM IST

Updated : May 30, 2026 at 6:05 PM IST

बंगळुरु - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी डी के शिवकुमार यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. डी के शिवकुमार यांची विधिमंडळनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. सिद्धरामय्या यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारमधील नेतृत्वबदलाबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी (28 मे) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

तीन जून रोजी शपथविधी सोहळा - डी के शिवकुमार तीन जून रोजी लोक भवन येथे कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. शनिवारी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून एकमताने निवड झाली. काँग्रेस पक्षाने आता अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, हा शपथविधी सोहळा 3 जून रोजी लोक भवनच्या हाऊसमध्ये पार पडेल.

डी के शिवकुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष जी. सी. चंद्रशेखर म्हणाले की, नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा शपथविधी सोहळा विधान सौध येथे होत नाहीये.

मोठा कार्यक्रम होणार नाही - इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे कोणतेही मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. शिवाय, जनतेला होणारा त्रास टाळण्यासाठी कोणतेही मोठे कार्यक्रम टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जी. सी. चंद्रशेखर यांनी चाहते आणि पक्षाच्या समर्थकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. डी के शिवकुमार यांनी शनिवारी लोक भवनात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. राज्यपालांच्या भेटीनंतर त्यांनी नगरभावी येथील अज्जय्या मठाच्या शाखेला भेट देऊन अज्जय्याच्या पादुकांना वंदन केले.

राजीनामा दिल्यानंतर काय म्हणाजे सिद्धरामय्या? - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सिद्धरामय्या म्हणाले "हायकमांडनं मला आधी राजीनामा देण्यास सांगितल्यानंतर, मी आज माझा राजीनामा सादर केला आहे. मला खात्री आहे की, राज्यपाल जेव्हा येतील तेव्हा ते तो स्वीकारतील, कारण ते संविधानानुसारच असायला हवे... आमच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळं, मुख्यमंत्र्यांना (सरकार स्थापन करण्याची) परवानगी देणं हे घटनात्मक आहे. मला ही संधी दिल्याबद्दल मी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे मनःपूर्वक आभार मानू इच्छितो."

