स्टंटबाजी बेतली जीवावर : भाजपा नेत्याच्या 15 वर्षीय मुलाचा स्टंट करताना गेला बळी, सोशल माध्यमावर टाकायचा होता कंटेन्ट

सोशल माध्यमावर फोटो, व्हिडिओ टाकण्यासाठी तरुण जीवाची पर्वा करत नाहीत. असा स्टंट करताना कर्नाटक भाजपा नेत्याच्या मुलाचा बळी गेला आहे.

अपघातग्रस्त कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 3:47 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 4:09 PM IST

बंगळुरू : हुबळीमध्ये गुरुवारी स्थानिक भाजपा नेत्याच्या १५ वर्षीय मुलाचा एका विचित्र अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. सोशल मीडियासाठी 'कंटेंट' तयार करण्यासाठी केलेल 'बाईक स्टंट' जीवघेणा ठरला. स्थानिक भाजपा नेते वीरेश संगलाद यांचा मुलगा नमिष संगलाद याचा इन्स्टाग्राम 'रील' तयार करण्याच्या प्रयत्नात असताना दुचाकी कारवर आदळून जागीच मृत्यू झाला.

सोशल माध्यमावर फोटो टाकण्यासाठी करत होता स्टंट : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हैसूरमध्ये नववी इयत्तेत शिकणारा नमिष, उगादी सण साजरा करण्यासाठी हुबळीला आला होता. गुरुवारी नमिष आणि त्याच्या मित्रांनी एका रस्ते अपघातावर आधारित इन्स्टाग्राम रील तयार करण्याचं ठरवलं. यासाठी ते शहराच्या बाहेरील भागात असलेल्या 'शेजावाडकर लेआउट'मध्ये गेले. इथं त्यांना धोकादायक कसरतींचा समावेश असलेली ही रील चित्रित करायची होती. नमिष स्कूटर चालवत होता, तर त्याच्या मित्र एका महागड्या कारचं स्टिअरिंग सांभाळत होता. त्याचं मित्र रीलचं चित्रीकरण करत असताना, या दोन्ही मुलांचं आपापल्या वाहनांवरील नियंत्रण सुटलं. त्यांची जोरदार धडक झाली. या धडकेमुळे नमिषचं शरीर हवेत तब्बल २० फूट दूर फेकलं गेलं. नमिषला गंभीर दुखापती झाल्या. त्यामुळे त्याला तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्रडॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

अल्पवयीन मुलाला वाहन दिल्याबद्दल वडि‍लांची चौकशी : हुबळी-धारवाडचे पोलीस आयुक्त एन. शशिकुमार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. विद्यानगर पोलि‍सांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे. कार चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवण्याची परवानगी दिल्याबद्दल, पोलीस त्याच्या वडिलांचीही चौकशी करण्याची शक्यता आहे. याबाबत हुबळी-धारवाडचे पोलीस आयुक्त एन. शशिकुमार यांनी सांगितलं की, "दुचाकी आणि कारचा वापर करून 'रील्स' बनवत असताना एका मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातातील मुले एकमेकांच्या ओळखीची होती आणि ती सर्व अल्पवयीन होती. म्हैसूरमध्ये नववीत शिकणारा १५ वर्षीय नमिष, उगादी सणासाठी हुबळीला आला होता. एका बाजूनं कार आणि दुसऱ्या बाजूनं दुचाकी समोरासमोर आल्या आणि त्यांनी ब्रेक लावले. या 'ॲक्शन'चं चित्रीकरण करून रील बनवण्याच्या उद्देशानं स्टंट करत असतानाच हा अपघात घडला. त्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. ही अत्यंत धक्कादायक घटना आहे.

पोलीस विभागाचं जनतेला आवाहन : "सोशल मीडियावर 'रील्स' बनवणाऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचं आणि त्यांना सावध करण्याचं काम पोलीस विभाग करत आहे. सोशल मीडियावर अशा प्रकारचे व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात. असं असूनही, दुर्दैवानं अशी घटना घडली आहे. आपल्या मुलासोबत असा काही प्रकार घडेल, याची पालकांनाही पुसटशीही कल्पना नव्हती. या अल्पवयीन मुलांचे व्हिडिओ आढळून आले आहेत. अल्पवयीन मुलांना वाहनं चालवण्यास देऊ नका. या मुलांनी 'रील्स' (Reels) बनवण्यासाठीच हे कृत्य केलं, हे स्पष्ट झालं आहे. अनेकदा, पादचाऱ्यांना वाहनाखाली चिरडून निष्पाप लोकांचा बळी घेण्यासाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात असल्याचं दिसून येते. ज्या व्यक्ती अल्पवयीन मुलांना वाहनं चालवण्यास देतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी," असं पोलीस आयुक्तांनी म्हटलं आहे.

