कर्नाटकात मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी, 16 वर्षांखालील मुलांना आता इंटरनेट वापरणे अवघड होणार
Published : March 6, 2026 at 12:28 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकात मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आलीय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची घोषणा केलीय. 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यात आली असून, मुलांवर मोबाईल फोन वापराच्या नकारात्मक परिणामामुळे ही बंदी घालण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
मुख्यमंत्र्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण देत सोशल मीडियावर घातली बंदी- मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये सोशल मीडिया निर्बंधांवरही जनतेकडून अभिप्राय मागवला जात आहे. गेल्या महिन्यात राज्य उच्च शिक्षण परिषदेच्या कुलगुरूंशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण देत सोशल मीडिया वापरावरील वय-आधारित निर्बंधांवर चर्चा केली. या काळात सरकारने सोशल मीडिया बंदीसाठी आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला.
रोबोटिक्स आणि एआय कॅम्पस स्थापन केले जाणार - त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, इस्रो आणि केओनिक्सच्या सहकार्याने आयआयएससी अंतर्गत बंगळुरू रोबोटिक्स आणि एआय इनोव्हेशन झोन नावाचे रोबोटिक्स आणि एआय कॅम्पस स्थापन केले जाणार आहे. सोशल मीडियाच्या नकारात्मक परिणामांमुळे आणि 16 वर्षांखालील मुलांवर मोबाईल फोनचा वाढता वापर यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलंय.
सरकारकडून उपाययोजनांचाचा गांभीर्याने विचार : कर्नाटकचे माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान (आयटी अँड बीटी) मंत्री प्रियांक खरगे यांनी 30 जानेवारीला कर्नाटक विधानसभेत सांगितले होते की, सोशल मीडियावर तरुणांचा वाढता प्रभाव पाहता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि सोशल मीडियाचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार काही उपाययोजना करण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. "ही एक गंभीर समस्या आहे. फिनलंडनेसुद्धा कारवाई केलीय. युनायटेड किंग्डमदेखील अशाच प्रकारची कारवाई करण्याचा विचार करीत आहे. ऑस्ट्रेलियाने आधीच विशिष्ट वयोगटातील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. सोशल मीडियाचा अतिरेकी वापर टाळण्यासाठी काय करता येईल हे पाहण्यासाठी आम्ही संबंधितांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे," असे काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र खरगे यांनी सांगितले होते.
16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा धोका : भाजपा आमदार आणि माजी मंत्री सुरेश कुमार यांनी सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि अतिरेकी वापराच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू करण्याचा गंभीरपणे विचार करण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. "सोशल मीडिया हा एक धोका बनला आहे. 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा धोका टाळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने एक अतिशय गंभीर निर्णय घेतला आहे. खरं तर, लोकसभेत सादर केलेल्या एका अहवालात सोशल मीडियाच्या अकाली संपर्काबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अकाली संपर्कामुळे मुलांना पॉर्नची ओळख होत आहे. ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. परंतु सरकारने विशिष्ट वयाखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यापासून रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्यथा आपल्या शिक्षण आणि कुटुंब व्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम होईल," असे सुरेश कुमार म्हणाले होते.