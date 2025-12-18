द्वेषपूर्ण भाषण ठोकल्यास सात वर्ष जेलवारी 'फिक्स'; विधानसभेत विधेयक मंजूर
राज्यातील काँग्रेस सरकारनं बुधवारी बेळगावमध्ये सुरू असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मंजूर केलंय.
बेळगाव (कर्नाटक) : राज्यातील काँग्रेस सरकारनं बुधवारी बेळगावमध्ये सुरू असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मंजूर (Hate Speech Bill) केलंय. भाजपा आणि जेडीएसच्या तीव्र विरोधानंतरही हे विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. विधेयक मंजूर होताच सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.
विधेयकात शिक्षेची मोठी तरतूद? : द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे (प्रतिबंध) विधेयक हा देशातील पहिलाच कायदा आहे, ज्यामध्ये सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. भाजपा आमदारांच्या विरोध आणि गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं. मंत्र्यांनी सांगितलं की, "वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी असलेल्या १० वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद कमी करून सात वर्षे करण्यात आली."
या विधेयकानुसार, द्वेषपूर्ण भाषणासाठी कमाल सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. या विधेयकात १ लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाल दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहे विधेयक? : द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्ह्याच्या पहिल्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची मुदत किमान एक वर्ष ते कमाल सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास असू शकते. तसंच ५० हजार रुपयांचा दंडही आकारला जाऊ शकतो. जर पुन्हा एकदा द्वेषपूर्ण गुन्हा घडला, तर गुन्हेगाराला किमान दोन वर्षे आणि कमाल सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. द्वेषपूर्ण भाषण हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
विधेयकाची व्याख्या काय? : या विधेयकानुसार, द्वेषपूर्ण भाषण करणे म्हणजे द्वेषपूर्ण गुन्हा अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये समाजात वैर, शत्रुत्व किंवा द्वेष भडकवणारे किंवा पसरवणारे साहित्य कोणत्याही स्वरूपात तयार करणे, प्रकाशित करणे, प्रसारित करणे किंवा त्याचा प्रचार करणे यांचा समावेश आहे. हे विधेयक संवाद म्हणजे तोंडी, छापील किंवा प्रकाशनाच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिकरित्या व्यक्त केलेली कोणतीही अभिव्यक्ती, जे द्वेषपूर्ण भाषण ठरतं, अशी व्याख्या करतं.
