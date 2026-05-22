ICU बेड, तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याचं कारण देत जखमी तरुणावर उपचार करण्यास रुग्णालयांचा नकार, रुग्णवाहिकेतच घालवले 2 दिवस
चिक्कमगलूरू तालुक्यातील गालिगंडी येथील रहिवासी असलेल्या रवी नावाच्या तरुणाचा 19 मे रोजी सकाळी अपघात झाला.
Published : May 22, 2026 at 8:03 PM IST
चिक्कमगलूरू (कर्नाटक) : चिक्कमगलूरू जिल्ह्यात एक अमानवीय घटना घडली आहे. एका अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एका तरुणानं योग्य उपचारांशिवाय तीन जिल्ह्यांतील रुग्णालयासाठी 900 किलोमीटरचा प्रवास केला. यादरम्यान, त्या तरुणाला दोन दिवस आणि एक रात्र रुग्णवाहिकेत काढावी लागली.
डोक्याला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत : चिक्कमगलूरू तालुक्यातील गालिगंडी येथील रहिवासी असलेल्या रवी नावाच्या तरुणाचा 19 मे रोजी सकाळी अपघात झाला. अल्डूरजवळील अरेनुरू गावाजवळ त्याची दुचाकी घसरली. रवीच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर लगेचच जखमी तरुणाला प्रथमोपचारासाठी चिक्कमगलूरू जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्यामुळं जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पुढील उपचारांसाठी त्याला मंगळूर (दक्षिण कन्नड) इथं जाण्याचा सल्ला दिला. यानंतर रवीला घेऊन रुग्णवाहिका सकाळी 9 वाजता निघाली आणि दुपारी मंगळुरू येथील वेनलॉक शासकीय रुग्णालयात पोहोचली.
जखमी तरुणाच्या पदरी निराशाच पडली : दरम्यान, वेनलॉक शासकीय रुग्णालयात आयसीयू बेडच्या कमतरतेचं कारण देत त्याला रुग्णालयात दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आला, असा आरोप रवीच्या कुटुंबीयांनी केला. त्यानंतर रवीला फादर मुलर रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं की, तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा बेड उपलब्ध नाहीत. इथंही त्या जखमी तरुणाला निराशाच पदरी पडली. नंतर, रवीला घेऊन त्याचे कुटुंब सुरतकलजवळील एका खाजगी रुग्णालयात गेले, जिथं त्यांना सांगण्यात आलं की उपचारासाठी लाखो रुपये लागतील. यामुळं कुटुंबाची चिंता आणखी वाढली. पैसे देऊ न शकल्यानं त्या कुटुंबाला रुग्णाला चिक्कमगलूरू येथील अल्डूर तालुका रुग्णालयात परत आणण्यास भाग पडलं.
गावकऱ्यांनी दाखवली माणुसकी : रवीची अवस्था पाहून गावकऱ्यांनी माणुसकी दाखवली. त्यांनी स्वतः पैसे गोळा करून रुग्णवाहिकेचे भाडं दिलं आणि त्याला बंगळूरु येथील NIMHANS रुग्णालयात पाठवलं. तो बुधवारी दुपारी बंगळुरुला पोहोचला असला तरी, दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया संध्याकाळपर्यंत सुरू राहिली. अशाप्रकारे, अपघातानंतर दीड दिवसांनी जखमी तरुणावर उपचार सुरू झाले.
गरिबांच्या जीवाला काहीच किंमत नाही : दरम्यान, जखमी तरुणाची आई इंद्रा यांनी सांगितलं की, "मी माझ्या जखमी मुलाला घेऊन सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेली होती, पण काही उपयोग झाला नाही. मला सांगण्यात आलं की त्यांच्याकडे खाटा आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यामुळं, मी माझ्या मुलाच्या उपचाराच्या शोधात रुग्णवाहिकेतूनच फिरत राहिली." तसंच, गरिबांच्या जीवाला काहीच किंमत नाही, असंही त्या म्हणाल्या.
जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर काय म्हणाले? : दरम्यान, चिक्कमगलूरू जिल्हा रुग्णालयातील सर्जन चंद्रशेखर सलीमठ यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं, "बाईक अपघातात जखमी झालेल्या रवीला अल्डूर सरकारी रुग्णालयात प्रथमोपचार देण्यात आले आणि तो थेट चिक्कमगलूरू जिल्हा रुग्णालयात आला. तो आल्याबरोबर आम्ही त्याच्या डोक्यावरील जखमा स्वच्छ केल्या, डोक्याला टाके घातले आणि त्याला प्रथमोपचार दिले." पुढं डॉक्टर म्हणाले, "आम्ही त्याच्या डोक्याचा आणि चेहऱ्याचा सीटी स्कॅन केला. ही नसेची समस्या असल्यानं, आम्ही त्याला थेट NIMHANS रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. मात्र, मध्येच कुटुंबीयांनी आपला विचार बदलला आणि ते मंगळुरूला गेले. तेथील अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार न मिळाल्याने, त्यांनी त्याला परत अल्डूर रुग्णालयात आणलं. त्यानंतर जखमी रवीला जिल्हा रुग्णालयात परत आणण्यात आले आणि त्याच्या प्रकृतीची पुन्हा तपासणी करून आम्ही त्याला बंगळूरु येथील NIMHANS रुग्णालयात पाठवलं. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे."
स्थानिकांनी व्यक्त केली नाराजी : स्थानिक रहिवासी जोसेफ यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं. "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना ते म्हणाले, "या तरुणाची अवस्था पाहून मला अत्यंत वाईट वाटत आहे. आपण कोणत्या प्रकारच्या समाजात वावरत आहोत? राज्यात असंख्य सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयं आहेत. तरीही, अनेक रुग्णालयांना भेटी देऊनही या तरुणाला वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत कर भरण्याचा काय उपयोग? संबंधित अधिकाऱ्यांनी या घटनेकडे तातडीने लक्ष द्यावं आणि सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात," असंही ते म्हणाले.
