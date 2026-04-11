‘लडाखचा शेर’ महावीर चक्र विजेते सोनम वांगचुक यांचे निधन; कारगिल युद्धात 16,000 फूटांवर फडकावला होता तिरंगा

'लडाखचा सिंह' म्हणून ओळखले जाणारे कर्नल सोनम वांगचुक (निवृत्त) यांचे हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. ते कारगिल युद्धाचे नायक होते. त्यांना 'महावीर चक्र'नं गौरविण्यात आलं होतं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 7:50 AM IST

श्रीनगर : 'लडाखचा सिंह' आज निवर्तला. कारगिल युद्धातील अनुभवी योद्धा आणि 'महावीर चक्र' सन्मानित कर्नल सोनम वांगचुक (निवृत्त) यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. कर्नल (तत्कालीन मेजर) सोनम वांगचुक यांना 'ऑपरेशन विजय' (कारगिल युद्ध) दरम्यान दाखवलेल्या असाधारण शौर्याबद्दल आणि अनुकरणीय नेतृत्वासाठी 'महावीर चक्र' प्रदान करण्यात आलं होतं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांना 'लडाखचा गौरवशाली पुत्र' असं संबोधत त्यांच्या योगदानाचं कौतुक केलं.

कारगिल युद्धातील खरे नायक : 1999 मधील कारगिल युद्धादरम्यान भारतीय सैन्यानं दाखवलेला शौर्याचा इतिहास आजही अभिमानानं सांगितला जातो. या युद्धातील एक खरे नायक म्हणजे कर्नल सोनम वांगचुक. कर्नल वांगचुक यांनी लडाख स्काउट्सच्या चौथ्या बटालियनचं नेतृत्व करताना अत्यंत कठीण परिस्थितीत शौर्य दाखवलं. उंच पर्वतीय भागात, जवळपास 18,000 फूट उंचीवर, अत्यंत प्रतिकूल हवामानात त्यांनी आपल्या 40 जवानांच्या तुकडीसह धाडसी मोहीम राबवली. प्रचंड थंडी, बर्फवृष्टी आणि अवघड भौगोलिक परिस्थितीत तीन दिवस चाललेल्या या लढाईत त्यांनी तब्बल 136 पाकिस्तानी सैनिकांना परतवून लावलं. त्यांच्या या शौर्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्यांना 'लडाखचा सिंह' म्हणून ओळख मिळाली.

या मोहिमेला कारगिल युद्धातील भारतीय सैन्याची सुरुवातीची मोठी यशस्वी कारवाई मानली जाते. देशासाठी दिलेल्या या अद्वितीय योगदानाबद्दल कर्नल वांगचुक यांना 'महावीर चक्र' या देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च युद्धसन्मानानं गौरविण्यात आलं.

Kargil War Hero Col Sonam Wangchuk while receiving Maha Vir Chakra from the President of India IMAGE: Major Wangchuk receives the Maha Vir Chakra K R Narayanan
कारगिल युद्धाचे नायक कर्नल सोनम वांगचुक भारताच्या राष्ट्रपतींकडून महावीर चक्र स्वीकारताना. (सोनम वांगचूक आणि तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायणन) (Special arrangement)

कर्नल वांगचुक यांचा धाडसी प्रतिहल्ला : कारगिल युद्धादरम्यान कर्नल सोनम वांगचुक यांनी दाखवलेले धैर्य आणि नेतृत्व विशेष उल्लेखनीय आहे. नियंत्रण रेषेकडे (LoC) पुढे सरकत असताना, शत्रूनं उंच ठिकाणाहून अचानक गोळीबार करत त्यांच्या ताफ्यावर घात लावून हल्ला केला. या भीषण हल्ल्यात लडाख स्काउट्समधील एका नॉन-कमिशन्ड अधिकाऱ्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

या संकटाच्या क्षणीही मेजर वांगचुक यांनी आपल्या तुकडीचं मनोबल खचू दिलं नाही. त्यांनी सर्व जवानांना एकत्र ठेवत तत्काळ आणि धाडसी प्रतिहल्ल्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जवानांनी थेट शत्रूच्या ठिकाणावर धडक देत जोरदार हल्ला चढवला.

या कारवाईत दोन शत्रू सैनिकांना ठार करण्यात यश आलं. तसेच, शत्रूकडील एक जड मशीनगन, एक युनिव्हर्सल मशीनगन, मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा आणि इतर लष्करी साहित्य जप्त करण्यात आलं. कर्नल वांगचुक यांची ही कारवाई केवळ शौर्याची नव्हे, तर अत्यंत कठीण परिस्थितीतही योग्य निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेची साक्ष देणारी ठरली.

वांगचुक यांनी 30 हून अधिक वर्षे सैन्यात सेवा दिली : कर्नल वांगचुक यांचा जन्म 11 मे 1964 रोजी लडाख जिल्ह्यातील 'शंकर' या गावात झाला. त्यांनी आपल्या आयुष्यातील ३० हून अधिक वर्षे लष्करी सेवेसाठी समर्पित केली आणि 2018 मध्ये ते निवृत्त झाले. कारगिल युद्धादरम्यान, कर्नल वांगचुक यांनी 'चोरबात ला' खिंडीवर ताबा मिळवून भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोक्याचा विजय संपादन केला.

