ETV Bharat / bharat

पाण्याच्या बाटलीसाठी 7 रुपये जास्त आकारल्याबद्दल एका दुकानदाराला 7 लाखांचा दंड!

काकीनाडा जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत पाण्याची बाटली विकल्याबद्दल दुकानदाराला हा धक्का दिला.

Consumer Commission Fined Shopkeeper Rs 7 Lakh for Overcharging on Water Bottle at Annavaram Temple
पाण्याच्या बाटलीसाठी 7 रुपये जास्त आकारल्याबद्दल एका दुकानदाराला 7 लाखांचा दंड! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 6:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अन्नावरम : आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा जिल्ह्यातील अन्नावरम मंदिर परिसरात पाण्याच्या बाटलीसाठी 7 रुपये जास्त आकारल्याबद्दल एका दुकानदाराला 7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. हा निर्णय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं आहे. काकीनाडा जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत पाण्याची बाटली विकल्याबद्दल दुकानदाराला हा धक्का दिला.

एमआरपीपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यामुळं आक्षेप : बाटलीची एमआरपी फक्त 18 रुपये होती : काकीनाडा जिल्ह्यातील पिठापुरम भागातील भाविक डी. वेंकटेश्वर राव यांनी यावर्षी 22 फेब्रुवारी रोजी अन्नावरम मंदिराला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सत्यगिरी टेकडीवरील 'सत्यदेव फॅन्सी, कोकोनट्स अँड कूल ड्रिंक्स' नावाच्या दुकानातून पाण्याची बाटली खरेदी केली. त्या बाटलीची एमआरपी फक्त 18 रुपये होती, परंतु दुकानदारानं डी. वेंकटेश्वर राव यांच्याकडून 25 रुपये घेतले. यावर डी. वेंकटेश्वर राव यांनी आक्षेप घेतला. तसंच त्यांनी याबाबत मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना देखील सांगितलं. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे धाव : या प्रकरणाकडे जेव्हा मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं, तेव्हा डी. वेंकटेश्वर राव यांनी केवळ दुकानदाराला जाब विचारला नाही, तर पुरावे देऊन व्हॉट्सअॅपद्वारे अन्नावरम मंदिर प्रशासनाकडे औपचारिक तक्रारही दाखल केली. तरीही मंदिर प्रशासनानं दुकानदारावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळं नियमितपणे मंदिरात येणाऱ्या डी. वेंकटेश्वर राव यांनी जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. तक्रारीची सखोल चौकशी केल्यानंतर, ग्राहक आयोगानं दुकानदारानं बेकायदेशीरपणे जास्त पैसे आकारल्याची पुष्टी केली. आयोगाचे अध्यक्ष चौ. रघुपती वसंता कुमार आणि सदस्य चक्का सुशी व चगंती नागेश्वर राव यांनी या खटल्याचा निकाल दिला.

दुकानदाराला ठोठावलेल्या दंडाबद्दलची माहिती

  • 7 रुपये – जास्त आकारलेली रक्कम (ग्राहकाला परत केली जाईल)
  • 10 हजार रुपये – भक्ताला झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई
  • 5 हजार रुपये – न्यायालयीन खटल्याचा खर्च
  • 7 लाख रुपये - ग्राहक कल्याण निधीला भरावयाचा दंड

...अन्यथा कायदेशीर कारवाई : आदेश जारी झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरणे आवश्यक आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं आयोगानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, हा निर्णय भक्तांचे शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक कडक इशारा आहे.

हेही वाचा :

  1. देशात न आढळणारे ओरागुंटन ओडिशाच्या जंगलात आढळले, वनविभागाला तस्करीचा संशय
  2. मुंबईचा गणपती थेट बॉर्डरवर; जम्मू-काश्मीरमधील भारतीय जवानांसाठी 'भारत-पाक बॉर्डरच्या राजा'चं प्रस्थान!
  3. गुटखा आणि खैनीवर बंदी, तरीही तोंडाचा कर्करोग पसरतोय; मृत्यूची प्रकरणं वाढतायेत?

TAGGED:

KAKINADA CONSUMER COMMISSION
ANNAVARAM TEMPLE
SHOPKEEPER
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.