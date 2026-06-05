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अखेर अण्णामलाईंचा राजीनामा मंजूर! नवीन पक्ष स्थापन करण्याचे दिले संकेत

अण्णामलाई यांनी भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याला तत्काळ प्रभावानं मंजुरी दिली आहे.

K Annamalai quits BJP, announces New People's Movement, To Contest 2031 Assembly Election of Tamil Nadu
अखेर अण्णामलाईंचा राजीनामा मंजूर! नवीन पक्ष स्थापन करण्याचे दिले संकेत (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 1:50 PM IST

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नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी शुक्रवारी तामिळनाडू भाजपाचे माजी अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीन नवीन यांनी अण्णामलाई यांच्या राजीनाम्याला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांच्या स्वाक्षरीनं एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार, अण्णामलाई यांनी भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याला तत्काळ प्रभावानं मंजुरी दिली आहे.

दिल्लीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला भेटले होते : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून अण्णामलाई भाजपा सोडणार असल्याची चर्चा सुरू होती. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी गेल्या मंगळवारी (2 जून) राजधानी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान अण्णामलाई यांनी पक्षातून सलोख्यानं बाहेर पडण्याबद्दल सांगितलं होतं. मात्र, पक्षानं त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी नकार दिला. अण्णामलाई आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आणि अखेरीस, आज पक्षानं त्यांचा राजीनामा मंजूर केला.

नवीन पक्ष स्थापन करण्याचे संकेत : अण्णामलाई यांनी भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर तामिळनाडूमध्ये नवीन पक्ष स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. अण्णामलाई यांनी सांगितलं की, त्यांचा राजकीय पक्ष पुढील तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका लढवेल. तसंच भाजपामधून राजीनामा दिल्यानंतर आपण एक आंदोलन सुरू करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसंच अण्णामलाई म्हणाले की, "मी भाजपाचा कार्यकर्ता आहे की तमीळ व्यक्ती, हा माझ्यासाठी मोठा पेच होता. मी 4 डिसेंबर 2025 रोजी पक्षाला सांगितलें की, मी राजीनामा देणार आहे. त्यावर पक्षानं मला निवडणूक पूर्ण करून मगच पक्ष सोडण्यास सांगितलं."

भाजपा सोडणार असल्याची चर्चा सुरू होती : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून अण्णामलाई भाजपा सोडणार असल्याची चर्चा सुरू होती. तसंच ते नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात, अशी शक्यता देखील वर्तविण्यात येत होती. अशात चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'त्रिभाषा सूत्र' (तीन-भाषा धोरण) लागू करण्याबाबत सीबीएसईनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेला अण्णामलाई यांनी केलेला विरोध आणि ती अधिसूचना मागे घेण्याची त्यांनी केलेली मागणी; यामुळं अशा चर्चांना उधाण आलं की, ते कदाचित स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळंच केंद्र सरकारचा ते विरोध करत आहेत.

2020 मध्ये भाजपात सामील झाले होते : माजी आयपीएस अधिकारी असलेले के. अण्णामलाई 2020 मध्ये भाजपात सामील झाले होते. यानंतर त्यांची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या वाढली. त्यानंतर, 2021 मध्ये त्यांची भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पक्षानं त्यांना पदावरून हटवलं आणि त्यांच्या प्रचारावर निर्बंध घातले होते. त्यांना निवडणुकीचं तिकीटही नाकारण्यात आलं होतं. त्यामुळं भाजपा सोडणार असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती.

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TAGGED:

भाजपा
के अण्णामलाई
राजीनामा
तामिळनाडू
K ANNAMALAI QUITS BJP

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