न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा उद्या शपथविधी, 7 देशांचे सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश उपस्थित राहणार; पहिल्यांदाच असा सोहळा होणार
सोमवारी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत शपथ घेणार आहेत. या समारंभाला सात देशांचे चीफ जस्टीस उपस्थित राहणार आहेत.
Published : November 23, 2025 at 12:19 PM IST
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आज (23 नोव्हेंबर) निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत 24 नोव्हेंबर रोजी देशाचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश असतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हा शपथविधी सोहळा खूप खास आणि अद्वितीय असेल, कारण या कार्यक्रमाला 7 देशांचे चीफ जस्टीस उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय सरन्यायाधीशांसाठी अशा प्रकारचा हा पहिलाच शपथविधी सोहळा असणार आहे.
पहिल्यांदाच असा शपथविधी सोहळा होईल : या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपती भवनात निमंत्रणपत्रं तयार झाली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, एखाद्या न्यायमूर्तीच्या शपथविधीचा अशा प्रकारचा भव्य सोहळा पहिल्यांदाच पाहायला मिळेल. या भव्य शपथ ग्रहण सोहळ्याला भूतान, केनिया, मॉरिशस, नेपाळ, मलेशिया आणि श्रीलंका येथील सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायमूर्ती आपल्या कुटुंबीयांसह सहभागी होतील.
शपथविधीला या प्रमुख व्यक्ती उपस्थित राहतील:
- भूतानचे सरन्यायाधीश ल्योंपो नॉर्नू शेरिंग
- केन्याचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मार्था कूमे
- केन्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुसान नजोकी
- मलेशियाच्या फेडरल कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जस्टिस श्री दातुक नलिनी पद्मनाथन
- मॉरिशसच्या सरन्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल
- नेपाळचे सरन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत यांच्यासह नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सपना प्रधान मल्ल आणि नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनिल कुमार सिन्हा यांचाही समावेश असेल.
- श्रीलंकेचे सरन्यायाधीश पी. पद्मन सुरेसन यांच्यासह श्रीलंका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. तुरैराजा (पीसी) आणि जस्टिस ए. एच. एम. डी. नवाज हेही उपस्थित राहतील.
'देशभरातील खटले कमी करायचे आहेत' : दरम्यान, 'ईटीव्ही भारत'नं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना देशातील प्रलंबित खटल्यांबाबत प्रश्न विचारला. सर्वोच्च न्यायालयात 90,000 पेक्षा जास्त प्रलंबित खटले आहेत आणि जुन्या पद्धतीने त्यांचा निपटारा करणं कठीण होईल. यावर न्यायमूर्तींनी उत्तर दिलं, “मी खूप आशावादी आहे.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या घरातील कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, ते फक्त सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवरच लक्ष केंद्रित करत नाहीत, तर संपूर्ण भारतातील प्रलंबित खटले कमी करायचे आहेत, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा जिल्हा न्यायालयातील असोत.
जस्टिस सूर्यकांत म्हणाले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रलंबित खटल्यांची ओळख पटवण्यावर लक्ष केंद्रित करतील, ज्यांच्या कारणामुळे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्येही प्रकरणं प्रलंबित राहतात. जस्टिस सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, ते जुन्या प्रलंबित प्रकरणांचीदेखील तपासणी करतील. त्यांनी म्हटलं की खटला दाखल करणाऱ्यांनी आधी उच्च न्यायालयात जावं आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात यावं. लोकांनी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की उच्च न्यायालयंसुद्धा घटनात्मक न्यायालयंच आहेत.
'मध्यस्थीला प्राधान्य' : जस्टिस सूर्यकांत पुढे म्हणाले, “दुसरी गोष्ट म्हणजे, माझा प्राधान्यक्रम मध्यस्थीला (मेडिएशन) महत्त्व देणं आहे. मध्यस्थी हे प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते.” त्यांनी सांगितलं की मध्यस्थी हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांसाठी सर्वात सोप्या उपायांपैकी एक आहे.
न्यायव्यवस्थेत AI च्या वापराबाबत ते म्हणाले की, AI च्या वापराला घेऊन काही भीती आणि शंका आहेत, तसेच हाही प्रश्न आहे की न्यायव्यवस्थेत त्याला नेमकं किती प्रमाणात आणलं पाहिजे. सोशल मीडियावर न्यायमूर्तींना ट्रोल केल्या जाण्याबाबत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, ते त्याला 'अनसोशल मीडिया' मानतात.
