न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी घेतली 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ ; त्यांचे आतापर्यंत गाजले 'हे' खटले
न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांना देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथ दिली आहे. त्यांच्या शपथविधीला उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची उपस्थिती होती.
Published : November 24, 2025 at 11:44 AM IST
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांना सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई हे 23 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागेवर सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सुर्यकांत हे कामकाज पाहतील. सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवणं, जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणं, बिहार मतदार यादी प्रकरण तसेच पेगासस स्पायवेअर प्रकरण, आदी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत.
शपथविधी सोहळ्याला उपराष्ट्रपती, पंतप्रधानांची उपस्थिती : न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांची 30 ऑक्टोबरला पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती सुर्यकांत हे 15 महिने या पदावर राहतील. 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी ते निवृत्त होतील. आज राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
LIVE: Swearing-in-Ceremony of the Chief Justice of India Shri Justice Surya Kant at Rashtrapati Bhavan https://t.co/EZGbzgCbig— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
हरियाणामधील छोट्या शहरातील वकील ते सरन्यायाधीश : न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांचा जन्म हरियाणामधील हिसार जिल्ह्यात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात 10 फेब्रुवारी 1962 ला झाला. न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी 2011 मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. न्यायमूर्ती सुर्यकांत हे एका छोट्या शहरातील वकील होते. मात्र आपल्या कर्तृत्वावर त्यांनी देशाच्या सरन्यायाधीश पदापर्यंत मजल मारली. त्यांनी महत्त्वाच्या आणि संवैधानिक खटल्यात काम केलं. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये अनेक उल्लेखनीय निकाल त्यांनी दिले. न्यायमूर्ती कांत यांची 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळात कलम 370 रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्क यावरील निकालांनी गाजला आहे.
