JPSC Protest : सरकार-विद्यार्थी यांच्यात चर्चा, कोणत्या मागण्यांवर सहमती? सोमवारी विधानसभेला घेराव?
सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत विद्यार्थ्यांची सहमती झाली नाही. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधिंकडून सोमवारी विधानसभेला घेराव घालणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
Published : August 9, 2026 at 9:45 PM IST
रांची : झारखंडमध्ये जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षेच्या वादावरून आंदोलन सुरु आहे. आंदोलक विद्यार्थी आणि सरकारच्या प्रतिनिधिंमध्ये रविवारी 9 ऑगस्टला चर्चा झाली. दुपारी 12 च्या आसपास ही चर्चा झाली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मात्र या चर्चेतून तोडगा निघाला नाही. या बैठकीत सरकारकडून मंत्री सुदीव्य कुमार सहभागी झाले होते. विद्यार्थी जवळपास 98 टक्के मागण्यांवर सहमत आहेत, असा दावा कुमार यांनी केला. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून 50 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र काही प्रमुख मागण्यांवर एकमत झालेलं नाही, असं विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच विद्यार्थी प्रतिनिधींनी सोमवारी 10 ऑगस्टला झारखंड विधानसभेला घेराव घालणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
जेपीएससीच्या तिघांचा राजीनामा : या दरम्यान जेपीएससीच्या 3 सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा आणि डॉक्टर जमाल अहमद या तिघांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी 3 सदस्यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत, याबाबतची पुष्ठी राजभवनाकडून करण्यात आली आहे. जेपीएससीच्या 14 व्या पीटी परीक्षेचा वाद वाढला. त्यामुळे एल ख्यांगते यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. सीआयडीकडून ख्यांगते यांची अनेकदा चौकशी करण्यात आली आहे.
सरकारची 14 व्या जेपीएससी परीक्षेवर भूमिका काय? : सरकारने बैठकीत 14 व्या जेपीएससी परीक्षेबाबत तपास करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. "सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. यामध्ये मनी लाँड्रिंगचाही समावेश आहे. त्यामुळे सरकार ईडीलाही यात सामील करून घेण्यास तयार आहे", असं मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू यांनी म्हटलं. सीआयडीला 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगितलं जाईल. विद्यार्थ्यांनी 14 वी जेपीएससी परीक्षा रद्द करण्याची मागणीही केली, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेच सरकार 14 वी जेपीएससी पीटी परीक्षा आणि 2023-25 ची बॅकलॉग परीक्षा रद्द करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीबाबत सहमत असल्याचं मंत्र्यांनी म्हटलं.
आंदोलक विद्यार्थी नाराज : एका बाजूला विद्यार्थी जवळपास 98 टक्के मागण्यांवर सहमत असल्याचा दावा कुमार यांनी केलाय. तर दुसऱ्या बाजूला प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा निर्णय न झाल्याने विद्यार्थी नाराज असल्याचं म्हटलं जात आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनुसार, 14 व्या जेपीएससी परीक्षा रद्द करणं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षेत सीबीआय चौकशी आणि टीडीपीएलच्या सर्व परीक्षा रद्द करणं या मुद्द्यांवर तोडगा निघालेला नाही. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या याच प्रमुख मागण्या असल्याच म्हटलं जात आहे. "आधीच्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करणं आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करणं हे देखील महत्त्वाचं आहे. या मागण्यांवर स्पष्ट निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणं शक्य नाही", अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांची आहे.
सोमवारी विधानभवनाला घेराव : दरम्यान सरकार आणि विद्यार्थी यांच्यातील बैठकीत सहमती झाली नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. तसेच 10 ऑगस्टला झारखंड विधानसभेला घेराव घालणार असल्याची घोषणा विद्यार्थी प्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे या आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्याचं आव्हान यंत्रणांसमोर असणार आहे.
हेही वाचा :
प्लॉट विकून शेतकऱ्यानं 5 लाख पुरले शेतात अन् पडला कुठं पुरल्याचा विसर : वाळवीनं नोटांचा केला भूगा
100 कोटींचा मालक, स्वत: अजित डोवालांचा गुप्तहेर असल्याची बतावणी, अखेर तोतया IAS चा गेम ओव्हर, 23 क्रेडिट कार्ड, टेस्लासह 2 कार जप्त