JPSC Protest : विद्यार्थ्यांची ताकद पाहून सरकार घाबरलंय, त्यामुळं भ्याडपणे लाठीचार्ज करतंय - देवेंद्रनाथ महतो
झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि गैरप्रकारांविरोधात राजधानी रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे.
Published : August 10, 2026 at 5:11 PM IST
रांची : झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि गैरप्रकारांविरोधात राजधानी रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सोमवारी (10 ऑगस्ट) या विद्यार्थी आंदोलनानं जोर धरला. हजारो विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स ओलांडून विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढला. यावेळी विद्यार्थ्यांना थांबवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला आणि लाठीचार्ज केला. दरम्यान, जेएलकेएमचे विद्यार्थी नेते आणि उपोषणकर्ते देवेंद्रनाथ महतो यांनी सरकारवर आरोप करत सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबत असल्याचं सांगितलं.
विद्यार्थ्यांना सरकार घाबरलंय : "सरकार घाबरलं आहे. सरकार सतत लाठीचार्ज करत आहे. हा त्यांचा भ्याडपणा आहे. आज आंदोलनाचा 17 वा दिवस आणि माझ्या उपोषणाचा 9 वा दिवस आहे, तरीही सरकार ऐकायला तयार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. असं असूनही जर सरकारनं ऐकलं नाही, तर झारखंड सरकारची जागतिक स्तरावर बदनामी होईल," जेएलकेएमचे विद्यार्थी नेते आणि उपोषणकर्ते देवेंद्रनाथ महतो यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "आता आमचे उपोषण सुरूच राहणार आहे. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे समाधान होत नाही. तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे," असं देवेंद्रनाथ महतो यांनी सांगितलं.
विधानसभेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न : दरम्यान, झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि गैरप्रकारांविरोधात राजधानी रांचीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, हजारो विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स ओलांडून विधानसभेच्या दिशेनं पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पोलिसांनी कारवाई करत शेकडो विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं. तसंच विद्यार्थ्यांना थांबवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला आणि लाठीचार्ज केला.
मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था : विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, रांची पोलीस आणि प्रशासनानं मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था केली. विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे रस्त्यांवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. मोठ्या संख्येने पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विधानसभा परिसरात पोहोचण्यापासून रोखण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे वापरले.
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