JPSC Protest: अभिजीत दीपकेंनी व्हिडीओ कॉलद्वारे देवेंद्र नाथ महतोंच्या प्रकृतीची केली विचारपूस अन् आंदोलनाला दर्शविला पाठिंबा
CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोमवारी रात्री उशिरा आंदोलनकर्ते विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्याशी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला.
Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST
रांची: JPSC-JSSC मध्ये सुधारणांच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोमवारी रात्री उशिरा आंदोलनकर्ते विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्याशी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला. या संभाषणादरम्यान त्यांनी महतो यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि विद्यार्थी आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. हे आंदोलन दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत दीपके यांनी महतो यांना आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले.
पुढील लढा दीर्घ राहणार- अभिजीत दीपके : व्हिडीओ कॉलदरम्यान देवेंद्र नाथ महतो यांनी दीपके यांना सोमवारी विधानसभेला घेराव घालण्याच्या वेळी झालेली पोलीस कारवाई आणि त्यानंतर बिघडलेली आपली प्रकृती याबद्दल माहिती दिली. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या वापरामुळे आपल्याला दुखापत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आधीच उपोषण सुरू असल्याने त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली; परिणामी त्यांना उपचारासाठी रांची सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
देवेंद्र नाथ महतो यांच्यावर झालेला लाठीचार्ज ही गंभीर बाब : पोलीस कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त करताना अभिजीत दीपके यांनी विद्यार्थ्यांशी केलेल्या या वर्तनाला दुर्दैवी म्हटले. देवेंद्र नाथ महतो यांच्यावर झालेला लाठीचार्ज ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनादरम्यान अश्रूधूर आणि लाठीचार्जचा वापर झाल्याचे मान्य करत असतानाच त्यांनी यावर भर दिला की विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा लढा अजून संपलेला नाही. पुढील दीर्घ लढ्याचा विचार करता आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दीपके यांनी महतो यांना दिला आणि काही मदत लागल्यास संपर्क साधण्यास सांगितले. तसेच संभाषणादरम्यान त्यांनी आंदोलनाला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
इरफान अन्सारी यांची देवेंद्र नाथ महतो यांच्याशी भेट : दरम्यान, आरोग्य मंत्री इरफान अन्सारी आणि आमदार जयराम महतो यांनीही सोमवारी सदर रुग्णालयात जाऊन देवेंद्र नाथ महतो यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. महतो यांच्यावर सध्या सदर रुग्णालयात उपचार सुरू असून ते वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत.
देवेंद्र नाथ महतो यांची पुढील रणनीती काय? : JPSC-JSSC सुधारणांच्या मागणीसाठी सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन अविरतपणे सुरू आहे. विधानसभेला घेराव घालण्याच्या वेळी झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र झालंय. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि भरती परीक्षांमधील सुधारणा यांसारख्या मागण्यांसाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वांचे लक्ष देवेंद्र नाथ महतो यांची प्रकृती आणि आंदोलनाची पुढील रणनीती यांकडे लागले आहे. देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले की, "प्रकृतीतील चढ-उतार असूनही हा लढा सुरूच राहील. विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि त्यांच्या मागण्यांच्या बाबतीत हे आंदोलन माघार घेणार नाही." विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
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