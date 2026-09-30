अरबी समुद्रात 3000 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; 5 पाकिस्तानी नागरिक अटकेत, भारतीय तटरक्षक दल आणि गुजरात एटीएसची संयुक्त कारवाई
526 किलो उच्च दर्जाचे अमली पदार्थ विशेषतः हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइन जप्त करण्यात आले. तसेच जवानांनी पाच पाकिस्तानी नागरिकांना ताब्यात घेतले.
Published : September 30, 2026 at 10:54 AM IST
नवी दिल्ली- भारतीय तटरक्षक दलाने अमली पदार्थांची तस्करी करण्याचा एक मोठा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. या मोहिमेत गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) तटरक्षक दलाला सहकार्य केले. खरं तर ही कारवाई लक्षद्वीपच्या पश्चिमेस अरबी समुद्रातील सागरी मार्गावर करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान सुमारे 526 किलो उच्च दर्जाचे अमली पदार्थ विशेषतः हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइन जप्त करण्यात आले. तसेच जवानांनी पाच पाकिस्तानी नागरिकांना ताब्यात घेतले.
526 किलो हेरॉइन जप्त : वृत्तसंस्था 'एएनआय' (ANI) च्या अहवालानुसार, भारतीय तटरक्षक दलाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "भारतीय तटरक्षक दलाने गुजरात एटीएसच्या समन्वयाने लक्षद्वीपच्या पश्चिमेस अरबी समुद्रातील सागरी मार्गावरून होणारी अमली पदार्थांची मोठी तस्करी रोखली." मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, "विश्वसनीय गुप्तचर माहितीच्या आधारे भारतीय तटरक्षक दलाने अचूक हवाई आणि सागरी पाळत ठेवली. 25 सप्टेंबर 2024 रोजी सतत पाठलाग केल्यानंतर त्यांनी एका संशयास्पद इराणी बोटीला अडवले आणि त्यावर प्रवेश केला."
आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न तीव्र : या संयुक्त सागरी मोहिमेत भारतीय तटरक्षक दल आणि गुजरात एटीएसने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 3000 कोटी रुपयांहून अधिक किंमत असलेले सुमारे 526 किलो उच्च दर्जाचे अमली पदार्थ (हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइन) जप्त केले. ही जप्ती अशा वेळी झाली आहे की, जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा सागरी मार्गांद्वारे होणारी आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करत आहेत.
पाच पाकिस्तानी नागरिक अटकेत : भारतीय तटरक्षक दलाने केवळ अमली पदार्थच जप्त केले नाहीत, तर बोट चालवणाऱ्या पाच पाकिस्तानी नागरिकांनाही ताब्यात घेतले. अडवलेली बोट, त्यावरील कर्मचारी आणि जप्त केलेले अमली पदार्थ सशस्त्र सुरक्षेत मुंबईत आणण्यात आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी विविध यंत्रणा या प्रकरणात संयुक्त चौकशी करतील. तटरक्षक दलाने सांगितले की, या जप्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करांचे आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त करण्यास आणि सिंथेटिक अमली पदार्थांना मुख्य भूमीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यास मदत होईल. भारतीय तटरक्षक दलाची ही मोहीम सागरी क्षेत्रात त्यांची पाळत ठेवण्याची क्षमता आणि कार्यात्मक कौशल्य दर्शवते. हे भारताच्या सागरी क्षेत्रांमधील बेकायदेशीर कारवाया रोखण्याबाबतच्या या दलाच्या कटिबद्धतेवरही भर देते.