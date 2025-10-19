जेनयू विद्यार्थी संघर्ष : दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना घेतलं ताब्यात
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांमध्ये राडा झाल्यानं मोठा गोंधळ उडाला. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं आहे.
Published : October 19, 2025 at 10:18 PM IST
नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसं जेनयू कॅम्पसमधील वातावरण अधिकाधिक तणावपूर्ण होत चाललं आहे. शनिवारी रात्री उशिरा झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनादरम्यान पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्ष झाला. यावेळी दिल्ली पोलिसांनी जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा आणि सरचिटणीस मुंतीया फातिमा यांच्यासह 28 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं.
विद्यार्थ्यांच्या जमावानं घातला गोंधळ : शनिवारी संध्याकाळी जेएनयूच्या पश्चिम गेटवर तब्बल 100 विद्यार्थी जमले. त्यांनी वसंत कुंज पोलीस स्टेशनकडं कूच केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली. विद्यार्थ्यांच्या हालचाली रोखण्यासाठी पोलिसांनी नेल्सन मंडेला मार्गावर बॅरिकेड्स उभारले, परंतु विद्यार्थ्यांनी जबरदस्तीनं बॅरिकेड्स तोडून रस्त्यावर प्रवेश केला. यामुळे वाहतूक तात्पुरती विस्कळीत झाली. जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी आरोप केला की, "स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस (एसएसएस) इथं झालेल्या महासभेच्या दिवशी, अभाविप सदस्यांनी मला, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि समुपदेशकाला जवळजवळ दोन तास ओलीस ठेवलं. यावेळी, आम्हाला जातीय शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. आम्ही तातडीनं दिल्ली पोलिसांना मदतीसाठी बोलावलं, परंतु पोलीस घटनास्थळी उपस्थित असूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आम्ही वसंत कुंज पोलीस स्टेशनकडं कूच करत असताना, दिल्ली पोलिसांनी मॉल गेटवर आमच्यावर लाठीचार्ज केला आणि विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं. मलाही मारहाण करण्यात आली, माझा कुर्ता फाडण्यात आला आणि माझा मोबाईल फोन फेकण्यात आला. तरीही, पोलीस हल्लेखोरांवर कोणतीही कारवाई करत नाहीत."
पोलीस जेएनयूमधील हिंसाचाराकडं डोळेझाक करते : "ही तीच पोलीस आहे, जी जेएनयूमधील हिंसाचाराकडं वारंवार डोळेझाक करते. आम्हाला ओलीस ठेवणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी आम्ही केली आहे, परंतु 24 तास उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आम्ही शांततेनं कारवाईची मागणी करत आहोत. पोलिसांचं दडपशाही आणि हल्लेखोरांना संरक्षण देणं कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह राहणार नाही. जेएनयू झुकणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? : जेएनयूमध्ये विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका होणार आहेत. ही घटना सर्वसाधारण सभेदरम्यान (जीबीएम) कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जात आहे. विद्यार्थी संघटनांचा आरोप आहे की दिल्ली पोलिसांनी जीबीएम दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी वसंत कुंज उत्तर पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढून घेराव घालण्याचं आवाहन केलं. पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिवसभर विद्यार्थी नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्यांना आश्वासन दिलं की या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. तथापि, विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी पोलिसांच्या कारवाईवर असमाधानी राहिले. त्यांनी स्टेशनला घेराव घालण्याचा आग्रह धरला. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
