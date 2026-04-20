जम्मू काश्मीरमध्ये बस दरीत कोसळली; भीषण अपघातात 21 जणांचा मृत्यू
जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात प्रवासी बस डोंगरावरून खाली कोसळली. यात 21 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : April 20, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 6:18 PM IST
उधमपूर (श्रीनगर): जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी बस दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस दरीत कोसळल्यामुळे 21 जणांचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण जखमी झाले. या घटनेवर राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केलं.
अपघाताची माहिती मिळताच, पोलीस आणि स्थानिक रहिवाशांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. नेमका अपघात कसा झाले, याचे कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या घटनेची तात्काळ दखल घेतली. जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला.
Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026
An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to…
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उधमपूरचे जिल्हाधिकारी (DC) मिंगा शेरपा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. पीडितांना सर्वतोपरी मदत पुरवली जाईल, असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं. एक्स या या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी की, "मी नुकतेच उधमपूरचे जिल्हाधिकारी मिंगा शेरपा यांच्याशी चर्चा केली आहे. रामनगरहून उधमपूरकडे जाणाऱ्या एका प्रवासी बसचा कानोटे गावाजवळ भीषण अपघात झाला. ही माहिती मला एका तासापूर्वीच मिळाली."
टीमच्या संपर्कात आहोत-त्यांनी पुढे म्हटलं की, "बचावकार्य तात्काळ सुरू करण्यात आलं आहे. या दुर्घटनेत जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जखमींना उपचारांसाठी रुग्णालयात पाठवलं जात आहे. प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असलेल्यांना हवाई मार्गानं (एअरलिफ्ट करून) रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली जात आहे. मी स्थानिक प्रशासनाच्या तसेच, राजेंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील आमच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या टीमच्या सतत संपर्कात आहे."
राज्यपालांनी व्यक्त केलं दु:ख- जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी या अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला. 'X' वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, "उधमपूरमध्ये झालेला हा भीषण रस्ते अपघात अत्यंत वेदनादायक आहे आहे. शोकाकुल कुटुंबांप्रती मी माझ्या संवेदना मनापासून व्यक्त करतो. हे दुःख सहन करण्याची शक्ती ईश्वर त्यांना देवो, अशी मी प्रार्थना करतो. जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि SDRF (राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल) यांना या संदर्भात आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत".
