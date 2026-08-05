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जेपीएससी-जेएसएससी विद्यार्थी आंदोलन : रामगढच्या ब्रह्मानंद कुमारचे उपोषण सुरूच

या आंदोलनादरम्यान अन्नपाण्याचा त्याग करून उपोषण करणारा रामगढचा विद्यार्थी ब्रह्मानंद कुमार सध्या चर्चेत आहे.

BRAHMANAND KUMAR
ब्रह्मानंद कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 3:42 PM IST

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रांची : जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची सीबीआय (CBI) चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी झारखंडमधील रांची येथील जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या विद्यार्थी आंदोलनातील उपोषणकर्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. अशात या आंदोलनादरम्यान अन्नपाण्याचा त्याग करून उपोषण करणारा रामगढचा विद्यार्थी ब्रह्मानंद कुमार सध्या चर्चेत आहे.

उपोषणाचा निर्धार कायम : ब्रह्मानंद कुमार आपल्या मागण्यांसाठी एकाच जागी बसून उपोषण करत आहे. पाऊस आणि खराब हवामान असूनही, त्यानं आपली जागा सोडलेली नाही. मुसळधार पावसामुळं त्यांचे कपडे भिजले आहेत. तरीही त्याचा उपोषणाचा निर्धार कायम आहे. त्यानं आता मौनव्रत धारण केलं असून तो बोलण्याऐवजी हावभावांतून आपले विचार व्यक्त करत आहे.आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रह्मानंद कुमार यांचा लढा वैयक्तिक नसून झारखंडच्या तरुणांच्या भविष्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकतेसाठी आहे. तो आपलं आंदोलन शांततेनं सुरू ठेवणार आहे.

जेपीएससी-जेएसएससी विद्यार्थी आंदोलन (ETV Bharat)

नियमित आरोग्य तपासणी करून अहवाल : दरम्यान, सदर रुग्णालयातील डॉक्टरांचे एक पथक आंदोलकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आंदोलनस्थळी नियमितपणे भेट देत आहे. डॉक्टर नियमित आरोग्य तपासणी करून अहवाल तयार करत आहेत. डॉक्टरांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या उपोषणामुळं अशक्तपणा, रक्तातील साखरेची पातळी कमी होणं आणि रक्तदाब वाढणं यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळं डॉक्टरांचे पथक उपोषणकर्त्यांना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला देत आहे.

...तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील : दरम्यान, सोनम वांगचुकच्या विनंतीनंतर आणि पाठिंब्याच्या आश्वासनानंतर विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो यांनी पाणी घेतलं आहे. सोनम वांगचुक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना आरोग्याला प्राधान्य देऊन शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठीचा संघर्ष सुरूच राहील, असं देवेंद्र नाथ महातो यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसंच आंदोलक विद्यार्थ्यांचे म्हणणं आहे की, "जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील." दरम्यान, जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियममधील हे सुरू असलेले आंदोलन आता संघर्ष, दृढनिश्चय आणि संयमाचे प्रतीक बनलं आहे.

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TAGGED:

विद्यार्थी आंदोलन
झारखंड
परीक्षांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी
आंदोलन
JHARKHAND STUDENTS PROTEST

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