JPSC Protest : अनेक भाजपा नेत्यांसह 500 हून अधिक विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
भाजपा नेते बाबूलाल मरांडी यांच्यासह इतर अनेक नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
Published : August 10, 2026 at 1:12 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 1:22 PM IST
रांची : झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि गैरप्रकारांविरोधात राजधानी रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सोमवारी (10 ऑगस्ट) या विद्यार्थी आंदोलनानं जोर धरला. हजारो विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स ओलांडून विधानसभेच्या दिशेनं पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पोलिसांनी कारवाई करत शेकडो विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्याचं वृत्त आहे. तसंच भाजपा नेते बाबूलाल मरांडी यांच्यासह इतर अनेक नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
500 हून अधिक विद्यार्थ्यांना घेतलं ताब्यात : विद्यार्थ्यांना विधानसभेच्या दिशेनं मोर्चा नेण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभे केले होते. मात्र, आंदोलक विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं पोलीस आणि आंदोलकांमधील तणाव वाढला. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडून पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत 500 हून अधिक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं आहे. ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना बसनं कॅम्प जेलमध्ये नेण्यात आलं आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईनंतरही, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन : विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळं राजकीय हालचालीही तीव्र झाल्या आहेत. प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्यासह डझनभर भाजपा नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं होतं. त्यामुळं पोलिसांनी बाबूलाल मरांडी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या इतर भाजपा नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत, भाजपा नेत्यांनी भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था : विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, रांची पोलीस आणि प्रशासनानं मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे रस्त्यांवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. मोठ्या संख्येने पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विधानसभा परिसरात पोहोचण्यापासून रोखण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे वापरले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तीव्र केलं असून कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेपर्यंत पोहोचून सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
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