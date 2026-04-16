सारंडामध्ये चकमक सुरूच, नक्षलवाद्यांकडून आयईडी स्फोट, एक जवान जखमी
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी आयईडीचा स्फोट घडवला.
Published : April 16, 2026 at 2:46 PM IST
रांची : सारंडा इथं सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. कालपासून सुरू असलेली चकमक आजही सुरूच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी आयईडीचा स्फोट घडवला. या स्फोटात सीआरपीएफचा एक जवान जखमी झाला आहे. अभिनव कुमार असं जखमी झालेल्या जवानाचं नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिनव कुमार यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तातडीनं विमानानं रांचीला हलवण्यात आले.
कोब्रा बटालियनचा जवान जखमी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी सारंडा इथं आयईडीचा स्फोट घडवला. या स्फोटात सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनचे जवान अभिनव कुमार गंभीर जखमी झाले आहेत. चाईबासाचे पोलीस अधीक्षक अमित रेणू यांनी सांगितलं की, "कारवाईदरम्यान जंगलात झालेल्या स्फोटात कोब्रा बटालियनचा एक जवान जखमी झाला आहे. जवानाला पुढील उपचारांसाठी विमानानं रांचीला हलवण्यात येत आहे."
आतापर्यंत सहा जवान जखमी : दरम्यान, बुधवारी सकाळी 10 वाजता सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू झालेल्या चकमकीत आतापर्यंत सहा जवान जखमी झाले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी चार जखमी जवानांना विमानानं रांची येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. कालपासून सुरू असलेली चकमक आजही सुरूच आहे. नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी आयईडीचा स्फोट घडवला. या स्फोटातअभिनव कुमार हे जखमी झाले. त्यांना विमानानं रांचीला उपचारांसाठी नेलं जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या चकमकीत एक महिला नक्षलवादी ठार : दरम्यान, गेल्या सोमवारी (13 एप्रिल) छोटेबेथिया-प्रतापपूरच्या सीमावर्ती भागात नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये चकमक झाली होती. या चकमकीत एक महिला नक्षलवादी ठार झाली होती. एसीएम कमांडर रुपी असं ठार झालेल्या महिला नक्षलवाद्याचं नाव होतं. तसंच रुपी ही तेलंगणातील आत्मसमर्पण न केलेली नक्षलवादी संघटनेची शेवटची तेलगू सदस्य होती. तिच्या साथीदारांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. मात्र, ती बस्तर परिसरात सक्रिय होती.
