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झारखंडच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू!

झारखंडच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे.

Jharkhand Minister Sudivya Kumar Sonu Passes Away
झारखंडचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांचे निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 7:44 AM IST

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रांची : झारखंडचे उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच नगरविकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांचे निधन झाले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने (JMM) रविवारी सांगितले की, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि झारखंडचे उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच नगरविकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांचे निधन झाले आहे.

सुदिव्य कुमार सोनू हे गिरिडीहचे आमदार होते. त्यांच्याकडे पर्यटन, कला, संस्कृती, क्रीडा आणि युवा व्यवहार यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी होती. शनिवारी रात्री उशिरा प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे गिरिडीह येथील मर्सी हॉस्पिटलमध्ये त्यांचे निधन झाले.

"झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (JMM) निष्ठावान सहकारी आणि झारखंड सरकारमधील मंत्री सुदिव्य कुमार यांच्या अकाली निधनामुळे JMM परिवारावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांना मोठा धक्का बसला आहे," असे पक्षाने 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

"त्यांचे जाणे ही पक्ष, सरकार आणि झारखंडसाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे," असेही JMM ने नमूद केले. छातीत दुखू लागल्याने त्यांना शहरातील बस स्थानकाजवळील रुग्णालयात नेण्यात आले होते, तिथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

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MINISTER SUDIVYA KUMAR SONU
JHARKHAND MINISTER PASSES AWAY
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झारखंड मंत्री निधन
SUDIVYA KUMAR SONU PASSES AWAY

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