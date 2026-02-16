ETV Bharat / bharat

जेईई मेन्समध्ये कबीर छिल्लरनं मिळविले 300 पैकी 300 गुण; अमेरिकेतील एमआयटीमध्ये शिकण्याची आहे इच्छा

कबीर छिल्लरनं JEE मेन्स 2026 परीक्षेत 300 पैकी 300 गुण मिळविले आहेत. त्याला अमेरिकेतील केंब्रिज येथील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (एमआयटी) शिक्षण घ्यायचं आहे.

JEE MAIN 2026
कबीर छिल्लर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: राष्ट्रीय चाचणी संस्थेनं (एनटीए) देशातील सर्वात मोठी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा असलेल्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई मुख्य 2026) च्या पहिल्या सत्राच्या पहिल्या पेपरचा निकाल जाहीर केला आहे. परीक्षेत कबीर छिल्लरनं 300 पैकी 300 गुण मिळवून यशाचं शिखर गाठलं आहे. यापूर्वी कबीर 98 टक्के गुणांसह दहावी उत्तीर्ण झाला.

कबीर छिल्लरचं कुटुंब गुडगाव येथे राहते. तो गेल्या दोन वर्षांपासून कोटा येथे JEE ची तयारी करत आहे. त्याच्या वडिलांनी आयआयटी खरगपूर येथून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीत बी.टेक केलं आहे. ते एका खासगी कंपनीत काम करतात. तर त्याची आई, प्रियांका छिल्लर या एका खासगी शाळेत शिक्षिका आहेत. वडिलांप्रमाणेच कबीरला आयआयटी मुंबई येथून सीएसमध्ये बी.टेक करण्याची इच्छा आहे. तर त्याला पुढील शिक्षण हे अमेरिकेतील केंब्रिज येथील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून (MIT) पूर्ण करण्याची इच्छा आहे.

कबीर छिल्लरशी संवाद (Source- ETV Bharat Reporter)

कबीर छिल्लरला जेईईची तयारी करायची होती. कोटा येथे येऊन शिकणे, त्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्यानं कोचिंगद्वारे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या तिन्ही विषयांच्या संकल्पना शिकल्या आहेत. यामुळे त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मदत झाली. त्याचे अंतिम ध्येय जेईई अॅडव्हान्स्ड उत्तीर्ण होणं आहे. कोटा येथे आल्यानंतर त्यानं अभ्यास करण्याची योग्य पद्धत शिकली. त्याला संकल्पना लक्षात ठेवण्यापेक्षा समजून घेणं चांगले वाटले. संकल्पना समजून घेतल्यानंतरच यश मिळालं. त्याने सर्व विषयांमधील विषय लहान भागांमध्ये विभागून नोट्स तयार केल्या होत्या. या नोट्सच्या आधारे तो अभ्यास करत राहिला.

कबीर म्हणाला, "अभ्यास केल्यानंतर विश्रांती घेण्यासाठी किंवा स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी मित्रांसोबत फिरायला जात होतो. बाजारातून परतल्यावर नंतर तो पुन्हा अभ्यास करत होतो. संधी मिळाल्यास एमआयटीमध्ये उच्च शिक्षण घेणार आहे".

" विद्यार्थ्यांनी वेळेचे व्यवस्थापन आणि अचूकतेवरही लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. जर त्यांनी स्वतःच्या चुका ओळखण्याचा आणि कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर भविष्यात चुका होण्याची शक्यता कमी होईल", असा कबीरनं विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा कानमंत्र दिला आहे.

  • चांगले मार्गदर्शन महत्त्वाचं : कबीर म्हणाले की," योग्य दिशेनं कठोर परिश्रम केल्यानं यश मिळाले. कोटा येथील चांगल्या शिक्षकांकडून मार्गदर्शन मिळाले. पालकांनीही खूप पाठिंबा दिला". कबीरनं एक संपूर्ण अभ्यास वेळापत्रक तयार केले होते. या वेळापत्रकातील उजळणी आणि मॉक टेस्ट खूप उपयुक्त ठरल्या आहेत".

12 विद्यार्थ्यांनी जेईई मेन्समध्ये मिळविले 100 टक्के गुण- बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग (बीई) आणि बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बीटेक) साठी देशभरात 12 विद्यार्थ्यांनी पहिल्या सत्रात 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. यामध्ये राजस्थानमध्ये सर्वाधिक तीन विद्यार्थी आहेत. आंध्र प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर असून दोन विद्यार्थी आहेत. दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी एका विद्यार्थ्यानं 100 टक्के गुण मिळविले आहेत.

TAGGED:

JEE TOPPER KABIR CHHILLAR
IIT MUMBAI
KABIR CHHILLAR RESULT
जेईई मेन 2026 निकाल
JEE MAIN 2026 RESULTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.