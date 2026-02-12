JEE मेन 2026 जानेवारी सत्राच्या निकालाची तारीख पुढे ढकलली; शिक्षणतज्ञ म्हणतात, 'हा सकारात्मक बदल'!
JEE Main 2026 जानेवारी सत्राचा निकाल 12 फेब्रुवारी ऐवजी 16 फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे निकालाची प्रतीक्षा पाहणाऱ्या विद्यार्थी नाराज झाले आहेत.
Published : February 12, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 11:38 AM IST
कोटा : देशातील सर्वात मोठी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (JEE Main 2026) च्या जानेवारी सत्राच्या निकालाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मूळ निकाल आज, 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होणार होता. मात्र, राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) निकाल तयार करण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळ घेत आहे. त्यामुळं एनटीएनं निकालाची तारीख चार दिवसांनी पुढे ढकलली आहे. आता निकाल सोमवार, 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केला जाणार आहे. बुधवारी रात्री एनटीएनं अधिकृत अधिसूचनेद्वारे ही माहिती दिली.
परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती?: शिक्षणतज्ञ देव शर्मा यांच्या माहितीनुसार, जानेवारी सत्रासाठी अभियांत्रिकी (BE) आणि तंत्रज्ञान (BTech) अभ्यासक्रमांसाठी एकूण 13,50,969 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 13,00,368 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आहे. तर उपस्थितीचे प्रमाण 93.25 टक्के होते.
Result Update : JEE (Main) Session 1#NTA #JEEMain2026 #ExamUpdates pic.twitter.com/iUWzDMAcE9— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 11, 2026
एनटीएच्या वेळेवर प्रश्न: देव शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, एनटीएनं चार महिन्यांपूर्वी पूर्ण वेळमर्यादा जाहीर केली होती. त्याआधारे विद्यार्थ्यांनी तयारी करायला हवी होती. निकालाच्या तारखेत बदल केल्यानं एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर काही परिणाम झाला असावा. बुधवारी रात्री माहिती जाहीर केल्यानं त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा दिसून येते. यामुळं विद्यार्थी वारंवार अधिकृत वेबसाइट तपासत असतात. त्यावरून मीम्सदेखील तयार करत असतात.
विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक बदल : देव शर्मा यांनी म्हटलं, " एनटीएनं जेईई अॅडव्हान्स्डकडून चांगला धडा घेतला आहे. जेईई अॅडव्हान्स्ड आयआयटीद्वारे आयोजित केले जाते. तिथे 2,50,000 विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची वेळ पाच महिने आधीच निश्चित केली जाते. सर्वकाही वेळेवर पूर्ण केले जाते. एनटीए आता या दिशेनं काम करत आहे. हा विद्यार्थ्यांसाठी एक सकारात्मक बदल आहे.
