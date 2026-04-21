"कन्सेप्टवर फोकस करा अन्...", JEE Main 2026 चा देशातील अव्वल विद्यार्थी कबीर छिल्लरनं सांगितला यशाचा मंत्र

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 8:50 PM IST

कोटा : हरियाणाचा रहिवासी आणि कोटा इथं कोचिंग करत असलेल्या कबीर छिल्लरनं संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (JEE MAIN 2026) च्या निकालात देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कबीर चिल्लरनं जानेवारी महिन्यातील पहिल्या सत्रात परीक्षा दिली आणि 300 पैकी 300 गुण मिळवून परिपूर्ण यश संपादन केलं. यामुळं त्यानं देशात अव्वल स्थान पटकावले. या परीक्षेचे निकाल सोमवारी (20 एप्रिल) जाहीर करण्यात आले.

एकाग्रतेची क्षमता आणि गुणवत्तेवर लक्ष : कबीर चिल्लर सध्या कोटा इथं नाही. तो ऑलिम्पियाड शिबिरासाठी मुंबईत आहे. मात्र, एका व्हिडिओद्वारे त्यानं सांगितलं की, "माझ्या यशाचं मुख्य कारण म्हणजे प्राध्यापकांचं मार्गदर्शन आहे, असं मी मानतो. मी माझ्या अभ्यासाच्या पद्धतींमध्येही बदल केला आहे. मी माझ्या स्व-अभ्यासात एकाग्रतेची क्षमता आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवलो. मी प्रत्येक परीक्षेनंतर स्वतःचे विश्लेषण केलं आणि माझ्या कमकुवत बाजूंवर लक्ष केंद्रित केलं."

नियमित उजळणी करण्याची सवय : "मी परीक्षेपूर्वी माझ्या अभ्यासाच्या पद्धतीत सुधारणा करतो. मी नियमितपणे सराव परीक्षा दिल्या आणि प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेचे सखोल विश्लेषण केलं, ज्यामुळं माझी अचूकता आणि वेळेचे व्यवस्थापन या दोन्हीमध्ये सुधारणा झाली. संकल्पना स्पष्ट असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. केवळ पाठ करण्याऐवजी, प्रत्येक विषय समजून घेणं आणि त्याचा वापर करणं, ही माझी सर्वात मोठी ताकद राहिली आहे. तसंच मी संक्षिप्त नोट्स तयार केल्या आणि नियमित उजळणी करण्याची सवय लावली," असंही कबीर छिल्लर यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, कबीर छिल्लर गेल्या दोन वर्षांपासून कोटा येथील एका खाजगी कोचिंग संस्थेत शिकत होता. त्यानं सांगितलं की, कोटा येथील शिक्षक विद्यार्थ्यांसोबत खूप मेहनत घेतात. चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, ते प्रत्येक परीक्षेनंतर आपल्या कमकुवत बाजूंवर लक्ष केंद्रित करायचे. हीच मेहनत, अचूक रणनीती आणि आत्मपरीक्षणामुळं तो टॉपर बनला.

एमआयटीमधून रिसर्च करायचंय : कबीरचे वडील मोहित छिल्लर आयआयटीयन असून दिल्ली-एनसीआरमधील एका खाजगी कंपनीत काम करतात. त्याची आई प्रियांका छिल्लर या एका खाजगी शाळेत शिक्षिका आहेत. कबीरला दहावीमध्ये 98 टक्के गुण मिळाले होते. त्याने बारावीत असताना जेईई मेन परीक्षेत देशात अव्वल क्रमांक मिळवला होता. कबीरचं म्हणणं आहे की, मित्रांसोबत वेळ घालवल्यामुळं त्याला मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने राहण्यास मदत होते. त्याचे भविष्यातील ध्येय स्पष्ट आहे. आयआयटी मुंबईमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेक पूर्ण केल्यानंतर जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) मध्ये उच्च शिक्षण (रिसर्च) घेण्याची त्याची इच्छा आहे.

हेही वाचा :

  1. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वर्षपूर्ती! जीव देणाऱ्या 'आदिल' यांचं स्वप्न अखेर घर रूपात साकार
  2. तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक: मतदानापूर्वी 1200 कोटी जप्त; निवडणूक अधिकाऱ्यांची कारवाई
  3. गुजरातमधील लग्नसमारंभातील जेवणानंतर 200 जणांना विषबाधा

