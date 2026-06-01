JEE Advanced 2026 चे निकाल जाहीर! 92 गुण मिळवणारे उमेदवार समुपदेशनासाठी पात्र; शुभम कुमार ठरला ऑल इंडिया टॉपर
Published : June 1, 2026 at 9:45 AM IST
कोटा : भारत आणि जागतिक स्तरावर अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांमधील सर्वात प्रतिष्ठित आणि कठीण परीक्षांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE) Advanced 2026 चे निकाल अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेत. यंदा ही परीक्षा 'भारतीय तंत्रज्ञान संस्था' (IIT) रुडकीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. पूर्वी निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, हे निकाल 1 जून रोजी जाहीर होणार होते; परंतु आयोजक संस्था असलेल्या IIT रुडकीने हे निकाल नियोजित वेळेपूर्वीच पहाटेच्या सुमारास जाहीर केले. संस्थेने 'अखिल भारतीय क्रमवारी' (All India Ranks) सह निकालाचा सविस्तर तपशील प्रसिद्ध केला आहे. या परीक्षेला बसलेले उमेदवार त्यांचे निकाल JEE Advanced च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (website) — https://jeeadv.ac.in किंवा थेट या लिंकद्वारे https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026 डाऊनलोड करू शकता. आपला निकाल पाहण्यासाठी उमेदवारांना त्यांचा 9 अंकी रोल नंबर, जन्मतारीख आणि मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. जरी हे निकाल मूळतः सकाळी 10 वाजता जाहीर होणार होते, तरी IIT रुडकीने ते नियोजित वेळेच्या काही तास आधीच प्रसिद्ध केले.
कट-ऑफमध्ये 18 गुणांची ऐतिहासिक वाढ: या परीक्षेसाठीच्या पात्रतेच्या कट-ऑफमध्ये (किमान गुणांच्या मर्यादेत) लक्षणीय वाढ दिसून आलीय; मागील वर्षाच्या (2025) तुलनेत यात 18 गुणांची वाढ होऊन हा कट-ऑफ 92 गुणांवर पोहोचला आहे. याव्यतिरिक्त 'सामान्य प्रवर्गा'साठी (General Category) विषयनिहाय कट-ऑफ 8 गुण इतका निश्चित करण्यात आला होता. हे पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे एकूण 56,880 विद्यार्थी पात्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ देव शर्मा यांच्या मते, परीक्षेला बसलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 31.65 टक्के विद्यार्थी यशस्वी ठरले आहेत. या परीक्षेसाठी एकूण 187,389 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, ज्यापैकी 179,694 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. या विद्यार्थ्यांच्या समूहातून 56,880 उमेदवारांना समुपदेशन प्रक्रियेसाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहे. या वर्षी कट-ऑफचे गुण मग ते 'कच्च्या गुणांच्या' (raw marks) स्वरूपात असोत किंवा 'पर्सेंटाइल'च्या स्वरूपात यात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेलीय. शिक्षणतज्ज्ञ देव शर्मा यांनी पुढे नमूद केले की, या सत्रासाठी 'कॉमन रँक लिस्ट' (CRL) चा कट-ऑफ प्रत्येक विषयासाठी 7.3 गुण आणि एकूण (aggregate) 25.56 गुण इतका राहिला. त्याचप्रमाणे OBC आणि EWS श्रेणींसाठी विषयनिहाय पात्रता कट-ऑफ 6.51 टक्के होता, तर एकूण कट-ऑफ 22.78 टक्के होता. SC आणि ST श्रेणींसाठी, विषयनिहाय कट-ऑफ 3.65 टक्के आणि एकूण कट-ऑफ 12.78 टक्के होता. गुणांच्या संदर्भात सांगायचे तर याचा अर्थ असा की सर्वसाधारण (General) श्रेणीसाठी पात्रतेची किमान मर्यादा प्रत्येक विषयासाठी 8 गुण आणि एकूण 92 गुण इतकी होती. OBC आणि EWS श्रेणींसाठी ही मर्यादा प्रत्येक विषयासाठी 7 गुण आणि एकूण 82 गुण होती; तर SC आणि ST श्रेणींसाठी ती प्रत्येक विषयासाठी 4 गुण आणि एकूण 46 गुण होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत कट-ऑफ पर्सेंटाइल आणि पात्रतेसाठी आवश्यक गुण या दोन्हीमध्ये वाढ झालीय. सर्वसाधारण श्रेणीमध्ये एकूण गुणांमध्ये 18 गुणांची वाढ झाली, तर OBC आणि EWS श्रेणींमध्ये 16 गुणांची वाढ दिसून आली आणि SC आणि ST श्रेणींमध्ये 9 गुणांची वाढ नोंदवली गेली.
विषयनिहाय पात्रतेची टक्केवारी 7.3 टक्के इतकी : तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, यावेळच्या प्रश्नपत्रिकेची काठिण्यपातळी पाहता कट-ऑफमध्ये घट होऊ शकते; या अपेक्षांच्या अगदी उलट आकडेवारीमध्ये कट-ऑफमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. कट-ऑफ गुणांमध्ये 18 गुणांची वाढ झालीय. सर्वसाधारण श्रेणीसाठी पात्रतेचा एकूण कट ऑफ जो 2025 मध्ये केवळ 74 गुण इतका होता, तो या वर्षी थेट 92 गुणांपर्यंत पोहोचला आहे, जी 18 गुणांची एक मोठी वाढ दर्शवते. या वर्षी पात्रतेसाठी आवश्यक असलेली एकूण टक्केवारी 25.56 टक्के इतकी आहे. दरम्यान, विषयनिहाय कट-ऑफमध्ये एका गुणाची वाढ झालीय; 2026 मध्ये तो 8 गुण इतका आहे, तर 2025 मध्ये तो 7 गुण होता. विषयनिहाय पात्रतेची टक्केवारी 7.3 टक्के इतकी आहे. थोडक्यात सांगायचे तर याचा अर्थ असा की, एकूण 360 गुणांपैकी 92 गुण मिळवणारा कोणताही विद्यार्थी ज्याने भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry) आणि गणित (Mathematics) या तीनही विषयांमध्ये स्वतंत्रपणे प्रत्येकी 8 पेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत, त्याला समुपदेशनासाठी (counseling) पात्र घोषित करण्यात आले आहे. हे विद्यार्थी आता IIT मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी 'JoSAA' समुपदेशन प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र ठरतील.
एका वर्षाच्या घसरणीनंतर 'कट ऑफ'मध्ये वाढ : देव शर्मा यांनी नमूद केले की, मागील वर्षी दिसून आलेल्या घसरणीनंतर, पात्रतेसाठीच्या 'कट-ऑफ'मध्ये (किमान गुणमर्यादेत) वाढ झाल्याचे दिसून आलेत. वर्ष 2025 साठी पात्रतेचे कट-ऑफ टक्केवारी आणि गुण हे वर्ष 2026 च्या तुलनेत अधिक आहेत, तर वर्ष 2024 च्या तुलनेत ते कमी आहेत. 2024 मध्ये कट-ऑफ टक्केवारी 30.34 इतकी होती, तर पात्रतेसाठीचे गुण 109 होते. वर्ष 2025 साठी JEE Advanced च्या निकालांवर आधारित JoSAA समुपदेशनासाठीची पात्रतेची कट-ऑफ विषयनिहाय 5.83% आणि एकूण गुणांच्या (aggregate) 20.56% इतकी होती. त्याचप्रमाणे OBC आणि EWS प्रवर्गांसाठी कट-ऑफ विषयनिहाय 5.25% आणि एकूण गुणांच्या 18.50% इतकी होती. SC आणि ST प्रवर्गांसाठी, पात्रतेची कट-ऑफ विषयनिहाय 2.92% आणि एकूण गुणांच्या 10.28% इतकी होती. सामान्य (General) प्रवर्गासाठी पात्रतेचे गुण विषयनिहाय प्रत्येकी 7 आणि एकूण 74 इतके होते. OBC आणि EWS प्रवर्गांसाठी हे गुण विषयनिहाय प्रत्येकी 6 आणि एकूण 66 इतके होते, तर SC आणि ST प्रवर्गांसाठी ते विषयनिहाय प्रत्येकी 3 आणि एकूण 37 इतके होते.
56,880 उमेदवार समुपदेशनासाठी पात्र घोषित : लिंगाधारित निकालांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, पुरुष उमेदवारांची कामगिरी लक्षणीयरीत्या अधिक चांगली राहिली आहे. परीक्षेला बसलेल्या 1,39,131 पुरुष उमेदवारांपैकी 44,673 उमेदवार यशस्वी झाले; यामुळे यशाचे प्रमाण 33.62% इतके राहिले. दुसरीकडे नोंदणी केलेल्या 43,112 महिला उमेदवारांपैकी 40,562 उमेदवार परीक्षेला बसल्या; यापैकी 10,107 उमेदवार समुपदेशनासाठी (counseling) पात्र ठरले; यामुळे एकूण 24.92% यशाचा दर नोंदवला गेला. याव्यतिरिक्त, 'तृतीयपंथी' (third gender) म्हणून ओळख सांगणाऱ्या एका उमेदवारानेही या परीक्षेत सहभाग घेतला होता, परंतु त्याला यश मिळाले नाही. यंदा परीक्षेसाठी एकूण 1,87,389 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, ज्यापैकी 1,79,694 उमेदवार प्रत्यक्ष परीक्षेला उपस्थित राहिले. परीक्षेला उपस्थित राहिलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी 56,880 उमेदवारांना समुपदेशनासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहे; ही संख्या परीक्षा दिलेल्या एकूण उमेदवारांच्या 31.65% इतकी आहे. गेल्या आठ वर्षांचा इतिहास पाहता या वेळी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची संख्या आतापर्यंतची सर्वाधिक नोंद आहे.
दिल्ली क्षेत्राचे 'टॉपर्स'च्या यादीत वर्चस्व; यशस्वी उमेदवारांच्या संख्येत मद्रास आघाडीवर: देशभरात विस्तारलेल्या IIT च्या सात प्रादेशिक क्षेत्रांपैकी या वेळी 'IIT दिल्ली' क्षेत्राचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले. अखिल भारतीय स्तरावरील 'टॉप 10' यादीमध्ये केवळ दिल्ली क्षेत्रातीलच पाच गुणवान उमेदवारांचा समावेश होता.
