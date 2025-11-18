बिहारमध्ये सत्ता स्थापनेला वेग: संजय झा, ललन सिंह विशेष विमानानं गेले 'दिल्लीदरबारी'
बिहारमध्ये एनडीएनं जोरदार बहुमत मिळाल्यानंतर आता सत्तास्थापनेची तयारी जोरात सुरू आहे. जेडीयूचे नेते संजय झा आणि ललन सिंह यांनी विशेष विमानानं दिल्ली गाठली आहे.
Published : November 18, 2025 at 5:31 PM IST
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 मध्ये एनडीएनं जोरदार यश मिळवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री कोण होणार याची प्रतिक्षा आहे. बिहार सरकारच्या मंत्रिमंडळात कोण कोण असेल, यावरुन सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. त्यातच जेडीयूचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आणि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांना दिल्लीला बोलावलं. सोमवारी रात्री दोघंही एका विशेष विमानानं दिल्लीला रवाना झाले आहेत. यामुळे बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा गाठली दिल्ली : दोन्ही नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांसोबत दिल्लीत बैठका घेणार आहेत. अमित शाहांना भेटण्यासाठी दोन्ही नेते दिल्लीला जाण्याची ही दोन दिवसात दुसरी वेळ आहे. 14 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर झाल्यापासून, पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत जोरदार हालचाली सुरू आहेत. भाजपा आणि जेडीयू नेते मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या निवासस्थानी वारंवार बैठका घेत आहेत. संजय झा आणि ललन सिंह यांनी 16 नोव्हेंबरला दिल्लीत अमित शाह आणि जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पुणा पाटण्याला परतले. या दोन्ही नेत्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत केली. मात्र सोमवारी अचानक विशेष विमानानं हे दोन्ही नेते दिल्लीला रवाना झाले.
नितीश कुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्री पदाची घेणार शपथ : नितीश कुमार हे 10 व्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. त्यामुळे एक विक्रम प्रस्थापित होणार आहे. सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री होण्याचीही चर्चा आहे. यावेळी तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्यात येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात सहभाग मिळावा, यासाठीही चर्चा सुरू आहे. प्रत्येक सहा आमदारांमागं एक मंत्री नियुक्त करण्याच्या सूत्रावर चर्चा सुरू आहे. यावर आधीच एकमत झालं आहे. उपेंद्र कुशवाह आणि जितन राम मांझी यांच्या पक्षांकडं सहापेक्षा कमी आमदार असले, तरी त्यांना प्रत्येकी एक मंत्रिपद मिळेल. चिराग पासवान यांच्या पक्षाकडं 19 आमदार आहेत, त्यामुळे त्यांना तीन मंत्रिपदं मिळू शकतात, अशी चर्चा आहे. चिराग पासवान हे उपमुख्यमंत्री पदाची म्हणून मागणी करत असल्याचीही चर्चा आहे. 89 आमदारांसह भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाला उपमुख्यमंत्री, विधानसभेचं अध्यक्ष आणि एकूण 15 मंत्रिपद मिळू शकतात. यावेळी जेडीयूकडं 85 आमदार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह जेडीयूला 14 मंत्रिपदं मिळू शकतात.
