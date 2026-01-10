ETV Bharat / bharat

भरधाव ऑडीनं अनेकांना चिरडलं: एक ठार, तब्बल 15 नागरिक जखमी

भरधाव ऑडी कारनं चिरडल्यानं एक जण ठार तर 15 नागरिक जखमी झाले आहेत. ही घटना जयपूरमधील पत्रकार कॉलनीतील परिसरात घडली.

Jaypur Road Accident
आढावा घेताना मंत्री (ETV Bharat)
जयपूर : भरधाव ऑडी कारनं चिरडल्यानं एक जण ठार झाला असून तब्बल 15 जण जखमी झाले आहेत. हा भीषण अपघात जयपूरमधील पत्रकार कॉलनी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात शुक्रवारी रात्री घडला. खरबास चौकाजवळ एका भरधाव ऑडी कारनं रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या नागरिकांना चिरडलं. सर्व जखमींना एसएमएस हॉस्पिटल आणि जयपुरिया हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा यांनी रुग्णालयात भेट देऊन जखमींच्या प्रकृतीची पाहणी केली. आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसार यांनीही जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात भेट दिली.

खरबास सर्कलजवळ ऑडीनं चिरडलं : शुक्रवारी रात्री पत्रकार कॉलनीतील खरबास सर्कलजवळ एका भरधाव ऑडी कारनं प्रथम दुभाजकाला धडक दिली. त्यानंतर कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या अनेक स्टॉलवर आदळली. भरधाव ऑडी कारचं अचानक नियंत्रण सुटलं. ती प्रथम दुभाजकाला धडकल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गाड्यांना चिरडत पुढं गेली. ही धडक इतकी भीषण होती की घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि लोक सुरक्षिततेसाठी पळाले. लोकांना वेळीच बाहेर काढलं नसतं तर मृतांचा आकडा आणखी वाढला असता, अशी माहिती पत्रकार कॉलनी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी मदन कडवासरा यांनी दिली.

भरधाव ऑडीनं अनेकांना चिरडलं: एक ठार, तब्बल 15 नागरिक जखमी (ETV Bharat)

ऑडी कार दमण आणि दीवची : अपघाताची माहिती मिळताच, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. कार जप्त करण्यात आली असून एफएसएल टीम देखील घटनास्थळी पोहोचून तपास करत आहे. अपघातातील ऑडी कार दमण आणि दीवची नोंदणी क्रमांक असलेली आहे. कारमधील आरोपींची संख्या याबाबत वेगवेगळी माहिती देण्यात आली आहे. पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली अपघाताची दखल : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी अपघाताची दखल घेतली आहे. जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे निर्देश रुग्णालय प्रशासनाला दिले. मुख्यमंत्री जोधपूरमध्ये होते, त्यांनी अधिकाऱ्यांना नियमित अपडेट्स घेत आवश्यक पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले. घटनेची माहिती मिळताच, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्याशी बोलून परिस्थितीची विचारपूस केली. त्यानंतर डॉ. बैरवा जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. जखमींना तातडीनं वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसार आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना एसएमएस रुग्णालयात पाठवण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा घटनास्थळी : अपघाताची माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा देखील घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. चालकानं मद्य प्राशन करुन हा अपघात केला असावा, असा संशय प्रत्यक्षदर्शींनी व्यक्त केला. पोलीस सध्या सखोल चौकशी करत आहेत. मृतांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन प्रशासनानं दिलं आहे. आरोग्यमंत्री गजेंद्र खिंवसार यांनीही रुग्णालयाला भेट दिली. त्यांनी जखमींची विचारपूस केली आणि डॉक्टरांना त्यांच्या उपचारांबद्दल सूचना दिल्या.

संपादकांची शिफारस

