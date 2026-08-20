जंतर-मंतरवरील पोलीस कारवाईसह आंदोलनातील हिंसाचाराची चौकशी होणार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन
सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची 'उच्चस्तरीय चौकशी समिती' स्थापन केली आहे.
By Sumit Saxena
Published : August 20, 2026 at 7:50 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा वापर केल्याचा आणि इतर मुद्द्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची 'उच्चस्तरीय चौकशी समिती' स्थापन केली आहे.
माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं आज जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
दरम्यान, महिला आंदोलकांविरुद्ध झालेल्या लक्ष्यित हिंसाचार, छळ आणि विनयभंगाच्या कथित घटनांची ही समिती चौकशी करेल, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. ही उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करताना विविध घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये समितीच्या प्रत्येक सदस्याचे वैयक्तिक कौशल्य व अनुभव, तसंच समितीमधील विविधता यांचा समावेश होता, असं खंडपीठानं नमूद केलं. तसंच खंडपीठानं असा विश्वास व्यक्त केला की, उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या शिफारसी अत्यंत उपयुक्त ठरतील आणि सखोल विचारविनिमय आवश्यक असलेल्या सर्व मुद्द्यांचे समिती पूर्णपणे मूल्यांकन करू शकेल.
सर्व पक्षांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ज्या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे आणि जे विचारात घेणे आवश्यक आहे, त्यांचं खंडपीठानं ढोबळमानानं खालीलप्रमाणे वर्गीकरण केलं आहे. पोलीस प्रशासन आणि इतर यंत्रणांकडून निदर्शकांविरुद्ध करण्यात आलेला अतिरेकी बळाचा आणि हिंसेचा वापर; यामध्ये पुरेशी पूर्वसूचना न देता किंवा परिस्थितीच्या गांभीर्याशी सुसंगत नसताना पेलेट गन्स, इलेक्ट्रिक बॅटन्स, लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे गंभीर शारीरिक इजा झाली असून त्यातील काही दुखापती अत्यंत गंभीर आणि कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या असल्याचं म्हटलं जात आहे.
"आंदोलनं, सार्वजनिक मेळावे आणि शांततापूर्ण सभांच्या वेळी पोलिसांची प्रतिक्रिया प्रमाणशीर आणि संयमित राहील याची खात्री करणं, जेणेकरून सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणं आणि शांततापूर्णरीत्या असहमती दर्शवण्याचा घटनात्मक अधिकार यांच्यात योग्य समतोल साधता येईल," असं खंडपीठानं म्हटलं. याचबरोबर, "आंदोलकांविरुद्धच्या कारवाईत वापरल्या जाणाऱ्या 'पंप-अॅक्शन' रायफल्स किंवा तत्सम बंदुकांमधून डागल्या जाणाऱ्या धातूच्या 'कायनेटिक प्रोजेक्टाइल्स' किंवा 'पेलेट्स'मुळं होणारी गंभीर आणि काही वेळा अपरिवर्तनीय शारीरिक इजा लक्षात घेता, त्यांच्या वापरावर बंदी घालणं कितपत योग्य ठरेल," असं त्यात म्हटलं आहे.
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