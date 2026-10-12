जंतर-मंतर आता आंदोलनाचं ठिकाण नाही; गृह मंत्रालयानं रामलीला मैदानासह तीन ठिकाणं केली निश्चित
गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकृत आदेशानुसार, आंदोलनासाठी तीन नवीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आली आहेत.
Published : October 12, 2026 at 6:03 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर हे आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळलं असून, राष्ट्रीय राजधानीत आंदोलन करण्यासाठी तीन पर्यायी ठिकाणे जाहीर केली आहेत. त्यामुळं आता जंतर-मंतरवर धरणे किंवा आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकृत आदेशानुसार, आंदोलनासाठी तीन नवीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आली आहेत.
रामलीला मैदानासह तीन ठिकाणं केली निश्चित : दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात एक स्थायी आदेश जारी केला. त्यानुसार, नव्यानं निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये मध्य दिल्लीतील रामलीला मैदान, उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील शाहदरा येथील सीबीडी (सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट) मैदान यांचा समावेश आहे. नागरिकांना निदर्शने आणि आंदोलने आयोजित करण्याचा हक्क बजावता यावा यासाठी, सध्याच्या निर्धारित ठिकाणांव्यतिरिक्त पर्यायी ठिकाणांची तपासणी करण्याकरिता गृह मंत्रालयानं एक समिती स्थापन केली होती. नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, जंतर-मंतरला आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेलं नाही.
सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणाली स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल : दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सांगितलं की, तीन निर्धारित ठिकाणी निदर्शने आणि आंदोलनं आयोजित करण्यासाठी एक सविस्तर आणि सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल. या सूचनेद्वारे 28 एप्रिल 2022 रोजीच्या पूर्वीच्या स्थायी आदेशात किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित एसओपीमध्ये नव्यानं निश्चित केलेल्या ठिकाणी आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्याच्या कार्यपद्धतीची रूपरेषा असण्याची शक्यता आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक : दरम्यान, राजधानी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी मध्य दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथून एका भव्य मोर्चाला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशा परिस्थितीत राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
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