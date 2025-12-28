ETV Bharat / bharat

जमुई येथे मालगाडी रुळावरून घसरली, तीन डबे पुलावरून बरुआ नदीत कोसळले, रेल्वे वाहतूक प्रभावित

बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात शनिवारी रात्री उशिरा एक मोठा रेल्वे अपघात घडला. आसनसोल रेल्वे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या जसिडीह-झाझा मुख्य रेल्वे मार्गावर हा अपघात झाला.

jamui jhajha train accident
जमुई येथे मालगाडी रुळावरून घसरली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 1:37 PM IST

1 Min Read
जमुई : बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात शनिवारी (27 डिसेंबर) रात्री उशिरा एक मोठा रेल्वे अपघात घडला. जसिडीह-झाझा रेल्वे मार्गावर सिमेंटनं भरलेली एक मालगाडी रुळावरून घसरली. या अपघातात 16 डबे रुळावरून घसरले. हा अपघात इतका भीषण होता की अनेक डबे पुलावरून खाली नदीत कोसळले.

अपघात कुठे झाला? : आसनसोल रेल्वे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या जसिडीह-झाझा मुख्य रेल्वे मार्गावर हा अपघात झाला. तेलवा बाजार हॉल्टजवळ, बधुआ नदीवरील पूल क्रमांक 676 या ठिकाणी हा अपघात घडल्याची माहिती आहे. रात्री 11:30 ते 12 वाजेच्या दरम्यान, एक मालगाडी जसिडीहहून झाझाकडे जात असताना हा अपघात झाला.

अनेक वॅगन नदीत पडले : मिळालेल्या माहितीनुसार, मालगाडीच्या एकूण 16 ते 17 वॅगन रुळावरून घसरल्या. यापैकी तीन वॅगन थेट पुलावरून बरुआ नदीत पडल्या, तर काही वॅगन पुलावर पलटी झाल्या. सिमेंटची पोती सर्वत्र विखुरलेले होते, ज्यामुळे ट्रॅकचं मोठं नुकसान झालं.

jamui jhajha train accident
जसिडीह-झाझा रेल्वे अपघात (ETV Bharat)

रेल्वे वाहतूक प्रभावित : अपघातामुळे अप आणि डाउन दोन्ही मार्गांवर रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. किउल-जसिडीह विभागातील विविध स्थानकांवर अनेक प्रवासी आणि मालवाहतूक गाड्या थांबवण्यात आल्या. अनेक रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या आणि तासन्तास वाहतूक विस्कळीत झाली.

मदतकार्य सुरू : अपघाताची माहिती मिळताच, रेल्वे प्रशासनानं तातडीनं मदतकार्य सुरू केलं. झझा आणि जसिदीह येथून मदत गाड्या आणि अवजड यंत्रसामग्री पाठवण्यात आली. रेल्वे पोलीस, आरपीएफ आणि तांत्रिक अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि रुळावरून घसरलेले डबे काढण्यास सुरुवात केली.

कोणतीही जीवितहानी नाही: या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही ही दिलासादायक बाब आहे. ही मालगाडी असल्यानं त्यात कोणतेही प्रवासी नव्हते.

jamui jhajha train accident
जसिडीह-झाझा रेल्वे अपघात (ETV Bharat)

अपघात कसा झाला?: रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अपघाताचे कारण तपासण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला तांत्रिक बिघाड किंवा ट्रॅकमध्ये दोष असल्याचा संशय आहे. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतरच रेल्वे वाहतूक पुन्हा सुरू केली जाईल. रेल्वेने प्रवाशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे.

BIHAR RAILWAY ACCIDENT
JAMUI CEMENT LADEN GOODS TRAIN
जसिडीह झाझा रेल्वे अपघात
जमुई रेल्वे अपघात
TRAIN ACCIDENT IN JAMUI

