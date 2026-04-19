ड्रोन, फायरटर जेटच्या सावटात 45 दिवस: 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'त अडकलेल्या भारतीय कॅप्टनची थरारक कहाणी
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' पूर्णपणे बंद झाली. यानंतर तिथं अडकून पडलेल्या जहाजावरील कॅप्टन मनीष कुमार यांनी आपला थरारक अनुभव कथन केला आहे.
Published : April 19, 2026 at 5:43 PM IST
जमशेदपूर: 'लोहनगरी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमशेदपूरचे सुपुत्र कॅप्टन मनीष कुमार हे युद्धाच्या सावटाखाली समुद्रात ड्युटी बजावणाऱ्या भारतीय नाविकांपैकी एक आहेत. इराण-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षादरम्यान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मध्ये अडकलेल्या एका मालवाहू जहाजावर त्यांनी 40 क्रू सदस्यांसह सुमारे दीड महिना घालवला.
या काळात दिवसा फायटर जेट्सचा कर्णकर्कश आवाज आणि रात्री क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ल्यांचे स्फोट अशा भीतीदायक वातावरणातही त्यांनी जहाज सुरक्षित ठेवलं. आता घरी परतल्यानंतर, त्यांनी आपल्या त्या अत्यंत धोकादायक अनुभवाचे सविस्तर आणि जिवंत वर्णन केले आहे.
युद्ध सुरू होताच जहाज अडकलं : कॅप्टन मनीष कुमार हे जमशेदपूरच्या मानगो-डिमना हायवे परिसरातील रहिवासी आहेत. इंडियन मेरीटाइम युनिव्हर्सिटी, चेन्नई येथील 'इंडियन मेरीटाइम युनिव्हर्सिटी'मध्ये आपलं प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते गेल्या 27 वर्षांपासून परदेशी शिपिंग कंपन्यांमध्ये कॅप्टन म्हणून कार्यरत आहेत. .
26 फेब्रुवारी 2026 रोजी कॅप्टन मनीष कुमार यांचं जहाज, जे रसायनं (केमिकल्स) आणि ल्युब्रिकेंट्स घेऊन दक्षिण कोरियाच्या दिशेनं जात होतं, ते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'च्या जवळ पोहोचत असतानाच, 28 फेब्रुवारी रोजी इराण-इस्रायल युद्ध सुरू झालं, ज्यात नंतर अमेरिका देखील सहभागी झाली. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणकडून VHF रेडिओद्वारे घोषणा करण्यात आली की होर्मुझचा समुद्री मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे आणि कोणतंही जहाज त्या मार्गानं पुढे जाऊ शकत नाही.
जहाज खुल्या समुद्रात थांबवलं : परिस्थिती गंभीर होताच कॅप्टन मनीष यांनी तातडीनं निर्णय घेत जहाज होर्मुझच्या आधीच खुल्या समुद्रात थांबवलं. सुरक्षिततेसाठी त्यांनी GPS प्रणाली बंद केली आणि जहाजावरील सर्व दिवेही बंद केले, जेणेकरून कोणतेही हल्ले होण्याचा धोका कमी होईल.
मात्र, दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागल्यानं आणि अन्नसाठा कमी होत गेल्यानं परिस्थिती अधिक कठीण झाली. अनेक जहाजांवर अन्न व पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती, ज्यामुळे क्रू सदस्यांसमोर मोठी आव्हानं उभी राहिली.
दिवस-रात्र भीतीचं वातावरण : कॅप्टन मनीष कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, “दिवसा आकाशात फायटर जेट्सचा गडगडाट सतत ऐकू येत होता. संध्याकाळ होताच क्षेपणास्त्रांचे आणि स्फोटांचे तेजस्वी ज्वाळा दिसत होत्या. एकीकडे जहाजावर कोणतीही ठिणगी पडेल का? याची भीती होती, तर दुसरीकडे कुटुंबाची काळजी मनात सतत राहायची.”
ते सांगतात की, ते व्हॉट्सअॅपवर पत्नीशी बोलत होते, पण घरच्यांना जास्त तणाव होऊ नये म्हणून ते संपूर्ण सत्य सांगत नव्हते. एक दिवस असा आला जो ते कधीच विसरू शकत नाहीत. एक ड्रोन त्यांच्या जहाजाजवळच कोसळलं आणि जोरदार स्फोट होऊन त्यातून आगीचे लोळ उठले. त्या क्षणी क्रू सदस्यांमध्ये मोठी भीती पसरली होती. जहाजावरील सर्वांचं मनोबल टिकवणं ही कॅप्टन म्हणून त्यांची सर्वात मोठी जबाबदारी होती, असं ते सांगतात. “ते 45 दिवस माझ्यासाठी सर्वात मोठं आव्हान होतं,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भारत सरकारची भूमिका आणि परतीची प्रक्रिया : भारत सरकारनं अडकलेल्या भारतीय नाविकांची सतत माहिती घेतली. दिल्लीतील कंपनी कार्यालयातून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन्स) दिल्या जात होत्या. कॅप्टन मनीष यांनी सरकारच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं असून, त्यांच्या मदतीमुळे अनेक भारतीय जहाजं सुरक्षितपणे होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करू शकली, असं त्यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, “या युद्धानं जगाला दाखवून दिलं की शिपिंग सेवा सामान्य लोकांच्या जीवनाशी किती घट्ट जोडलेली आहे. समुद्रात काम करणारे लोक कोणत्या परिस्थितीत आपली जबाबदारी पार पाडतात, हे नव्या पिढीनं समजून घ्यायला हवं.”
कुटुंबाची चिंता : कॅप्टन मनीष यांची पत्नी सुप्रिया सांगतात की, युद्धाची बातमी ऐकताच त्यांचं मन खूप अस्वस्थ झालं. त्या सतत टीव्हीवर बातम्या पाहत आणि देवावर विश्वास ठेवत होत्या. पतीसोबत मेसेजद्वारे संवाद सुरू होता. “जेव्हा मेसेज यायचा तेव्हा थोडा दिलासा मिळायचा, पण उत्तर न मिळाल्यास रात्रभर झोप लागत नव्हती,” असं त्या सांगतात.
आता कॅप्टन मनीष सुरक्षितपणे घरी परतले आहेत. कुटुंबानं सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. त्यांचा हा अनुभव अशा हजारो भारतीय नाविकांच्या कहाणीचं प्रतिनिधित्व करतो, जे युद्धाच्या काळात होर्मुझ क्षेत्रात अडकले होते.