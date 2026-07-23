जम्मू-काश्मीरमध्ये रात्रभर पाऊस, राष्ट्रीय महामार्ग बंद, अमरनाथ यात्रा स्थगितच
मुसळधार पावसामुळे वाहतुकीसाठी श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्यात आहे. नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Published : July 23, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 4:41 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा तडाखा सुरुच आहे. रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्यात आला आहे. तर अमरनाथ यात्रा 20 जुलैपासून स्थगितच आहे. तसेच परिस्थिती पाहता अधिकाऱ्यांकडून स्थानिकांना धबधबे आणि नद्यांपासून दूर राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर सातत्याने पाऊस पडत आहे. त्यामुळे रामबन आणि उधमपूरदरम्यान काही ठिकाणी भूस्खलन झालंय. तसेच रस्त्यावर दगड पडत आहेत. त्यामुळे वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.
पोलिसांचा सल्ला काय? : परिस्थिती साधारण होत नाही आणि जोवर वाहतुकीसाठी महामार्ग सुरक्षित असल्याचं जाहीर केलं जात नाही, तोवर प्रवास करु नये, असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे. तसेच किश्तवाड-सिंथन-अनंतनाग, श्रीनगर-सोनमर्ग-लेह आणि मुघल रोडवरील वाहतुकीची परवानगी स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा हवामान पाहून देतील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पोलिसांचं म्हणणं काय? : "वाहतूक नियंत्रण केंद्राकडून माहिती घेतल्यानंतरच प्रवास करावा":, असं पोलिसांकडून सर्वांना आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच हवामानामुळे 20 जुलैपासून अमरनाथ यात्रा पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
वाहनांना परवानगी नाही : अमरनाथ यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांना जम्मू, उधमपूर किंवा रामबन ते श्रीनगरला वाहन नेण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. प्रवाशांना काश्मीरमधील बालाटाल, नुनवान, पंथाचौक आमि जम्मूमधील भगवती नगरमधील बेस कँपमध्ये थांबवण्यात आलं आहे", असं वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.
अनेक ठिकाणी पूरस्थिती : सातत्याने पाऊस होत असल्याने जम्मू-काश्मीरमधील अनेक ठिकाणी पूरस्थिती झाली आहे. तसेच भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र काश्मीरमधील पूर नियंत्रण विभागाने सध्या खोऱ्यात पुराचा धोका नसल्याचं स्पष्ट केलंय. पूर नियंत्रण विभागानुसार, झेलम नदीतील पाण्याची पातळी वाढत असली तरी ती धोक्याच्या पातळीखाली आहे. तसेच झेलम नदीतील पाण्याची पातळी वाढतेय, मात्र उपनद्या स्थिर आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
20 जणांचा मृत्यू : दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने झालेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे खबरदारी म्हणून शैक्षणिक संस्थानं बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालंय. तसेच 20 जणांचा मृत्यूही झालाय. त्यामुळे एकूणच फार वाईट स्थितीचा सामना जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिकांना करावा लागत आहे.
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