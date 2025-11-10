जम्मू काश्मीर पोलिसांचा फरिदाबादमध्ये छापा; डॉक्टरच्या खोलीतून जप्त केली एके-४७
जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबादमध्ये छापा टाकून डॉक्टरच्या खोलीतून ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ, एके-४७ आणि काडतुसे जप्त केलेत. या डॉक्टरचा दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
फरिदाबाद: जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबादमध्ये एका डॉक्टरच्या घरावर छापा टाकला. छापेमारीदरम्यान पोलिसांनी ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ, एके-४७ रायफल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त केला. या प्रकरणाबाबत आज पत्रकार परिषद घेण्यात येणार असल्याचं फरिदाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.
१४ वेगवेगळ्या बॅगांमध्ये आढळले ज्वलनशील पदार्थ : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी डॉ. आदिल अहमदला अटक केली. चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी फरिदाबादच्या धौज भागात एका भाड्याच्या घरात छापा टाकला. १४ वेगवेगळ्या काळ्या बॅगांमध्ये ज्वलनशील पदार्थांसह काही रसायने पोलिसांनी जप्त करण्यात केली आहेत.
- डॉक्टरनं भाड्यानं घेतलं होतं घर: पोलिसांच्या माहितीनुसार, डॉक्टरनं फरिदाबादमध्ये एक खोली भाड्याने घेतली होती. मात्र, तो तिथे राहत नव्हता. त्यानं फक्त सामान ठेवण्यासाठी खोली भाड्यानं घेतली होती.
#WATCH | Faridabad CP Satender Kumar says, " it is an ongoing joint operation between haryana police and j&k police. an accused, dr muzammil, was nabbed. 360 kg of inflammable material is recovered yesterday, which is possibly ammonium nitrate. it is not rdx..." pic.twitter.com/SY8We176CD— ANI (@ANI) November 10, 2025
पोलीस आज पत्रकार परिषद घेणार: या प्रकरणाबाबत फरिदाबाद पोलीस आज पत्रकार परिषदही घेणार आहेत. पोलिस प्रवक्ते यशपाल यांनी सांगितलं की, पत्रकार परिषदेत पोलीस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता, फरिदाबाद पोलीस आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईची माहिती देतील. सध्या, पोलीस आदिलची सतत चौकशी करत आहेत.
फरिदाबादमध्ये जप्त केलेल्या ३६० किलो अमोनियम नायट्रेटबाबत पोलीस आयुक्त सतेंदर कुमार यांनी सांगितलं, "ही हरियाणा पोलीस आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांची संयुक्त कारवाई आहे. डॉ. मुझम्मिल नावाच्या एका आरोपीला अटक करण्यात आली. काल ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ जप्त करण्यात आला. हा कदाचित अमोनियम नायट्रेट असेल. हा आरडीएक्स नाही. ही कारवाई अजूनही सुरू आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी येथील अल-फलाह विद्यापीठात शिकवत होता." पोलिसांनी जप्त केलेल्या मोठ्या प्रमाणात आयईडी बनवण्याचे साहित्य आणि दारूगोळा प्रकरणी फरिदाबादमध्ये पोलिसांनी एका डॉक्टर आणि एका मुस्लिम धर्मगुरूला अटक केली.