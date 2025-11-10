ETV Bharat / bharat

जम्मू काश्मीर पोलिसांचा फरिदाबादमध्ये छापा; डॉक्टरच्या खोलीतून जप्त केली एके-४७

जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबादमध्ये छापा टाकून डॉक्टरच्या खोलीतून ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ, एके-४७ आणि काडतुसे जप्त केलेत. या डॉक्टरचा दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

jammu kashmir police raid in faridabad
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फरिदाबाद: जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबादमध्ये एका डॉक्टरच्या घरावर छापा टाकला. छापेमारीदरम्यान पोलिसांनी ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ, एके-४७ रायफल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त केला. या प्रकरणाबाबत आज पत्रकार परिषद घेण्यात येणार असल्याचं फरिदाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.

१४ वेगवेगळ्या बॅगांमध्ये आढळले ज्वलनशील पदार्थ : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी डॉ. आदिल अहमदला अटक केली. चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी फरिदाबादच्या धौज भागात एका भाड्याच्या घरात छापा टाकला. १४ वेगवेगळ्या काळ्या बॅगांमध्ये ज्वलनशील पदार्थांसह काही रसायने पोलिसांनी जप्त करण्यात केली आहेत.

  • डॉक्टरनं भाड्यानं घेतलं होतं घर: पोलिसांच्या माहितीनुसार, डॉक्टरनं फरिदाबादमध्ये एक खोली भाड्याने घेतली होती. मात्र, तो तिथे राहत नव्हता. त्यानं फक्त सामान ठेवण्यासाठी खोली भाड्यानं घेतली होती.

पोलीस आज पत्रकार परिषद घेणार: या प्रकरणाबाबत फरिदाबाद पोलीस आज पत्रकार परिषदही घेणार आहेत. पोलिस प्रवक्ते यशपाल यांनी सांगितलं की, पत्रकार परिषदेत पोलीस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता, फरिदाबाद पोलीस आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईची माहिती देतील. सध्या, पोलीस आदिलची सतत चौकशी करत आहेत.

फरिदाबादमध्ये जप्त केलेल्या ३६० किलो अमोनियम नायट्रेटबाबत पोलीस आयुक्त सतेंदर कुमार यांनी सांगितलं, "ही हरियाणा पोलीस आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांची संयुक्त कारवाई आहे. डॉ. मुझम्मिल नावाच्या एका आरोपीला अटक करण्यात आली. काल ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ जप्त करण्यात आला. हा कदाचित अमोनियम नायट्रेट असेल. हा आरडीएक्स नाही. ही कारवाई अजूनही सुरू आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी येथील अल-फलाह विद्यापीठात शिकवत होता." पोलिसांनी जप्त केलेल्या मोठ्या प्रमाणात आयईडी बनवण्याचे साहित्य आणि दारूगोळा प्रकरणी फरिदाबादमध्ये पोलिसांनी एका डॉक्टर आणि एका मुस्लिम धर्मगुरूला अटक केली.

TAGGED:

HARYANA RDX
JAMMU KASHMIR POLICE
JK POLICE RAID IN FARIDABAD
जम्मू काश्मीर पोलीस हरियाणा
HARYANA RDX

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.