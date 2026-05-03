श्रीनगरमध्ये नायब राज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थांविरोधात पदयात्रा, लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग!
नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी शहरातील टुरिस्ट रिसेप्शन सेंटरजवळील फुटबॉल मैदानापासून लाल चौकातील क्लॉक टॉवरपर्यंत 'पदयात्रा' नावाच्या या पदयात्रेचं नेतृत्व केलं.
Published : May 3, 2026 at 2:56 PM IST
श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी आज (3 मे) श्रीनगरमध्ये अमली पदार्थ आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील व्यसनमुक्ती मोहिमेचा भाग म्हणून एका पदयात्रेचं नेतृत्व केलं. या पदयात्रेत शाळकरी मुलं, सरकारी कर्मचारी, सिव्हिल सोसायटी ग्रुप्स आणि राजकीय कार्यकर्त्यांसह हजारो लोक सहभागी झाले होते.
नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केलं पदयात्रेचं नेतृत्व : नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी शहरातील टुरिस्ट रिसेप्शन सेंटरजवळील फुटबॉल मैदानापासून लाल चौकातील क्लॉक टॉवरपर्यंत 'पदयात्रा' नावाच्या या पदयात्रेचं नेतृत्व केलं. यावेळी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर आणि कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद दार हे देखील या मोर्चात सहभागी झाले. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी मोर्चासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती. तसंच रविवारचे बाजारही बंद ठेवण्यात आले होते.
तस्करांच्या मनात भीतीही निर्माण झालीय : इम्तियाज खान यांच्यासारख्या सहभागींनी अमली पदार्थांविरोधी मोहिमेचं कौतुक केलं. इम्तियाज खान म्हणाले, "या मोहिमेमुळं अमली पदार्थांविषयी जागरूकता निर्माण झाली आहे आणि पोलिसांच्या कारवाईनंतर अमली पदार्थ तस्करांच्या मनात भीतीही निर्माण झाली आहे. हे दुष्कृत्य समाजातून समूळ नष्ट केलं पाहिजे."
जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई : दरम्यान, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 11 एप्रिलला जम्मू येथून 100 दिवसांच्या 'अमली पदार्थ मुक्त मोहिमे'चा शुभारंभ केला. जम्मू आणि काश्मीरमधील अमली पदार्थांच्या तस्करीवर मोठी कारवाई करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. त्यांच्या आदेशानंतर पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीनं कारवाई सुरू केली. पोलिसांनी आतापर्यंत अनेक अमली पदार्थ तस्करांना अटक केली आहे. तसंच सरकारनं काही अमली पदार्थ तस्करांची मालमत्ता जप्त करून ती पाडूनही टाकली आहे.
सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम : नागरी प्रशासनानं अमली पदार्थांच्या गैरवापराविषयी सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्याच्या हानिकारक परिणामांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये 'आमचा अमली पदार्थ विरोधी लढा' मोहीम आयोजित केल्या. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितलं की, या मोहिमेत अमली पदार्थांचं सेवन करणारे आणि पीडितांसाठी नवीन पुनर्वसन धोरण, तसंच अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कठोर कारवाईचा समावेश असेल. यामध्ये फौजदारी खटले, वाहन चालविण्याचे परवाने आणि पारपत्र रद्द करणे, वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि बँक खाती गोठवणे यांचा समावेश आहे.
