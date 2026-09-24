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जम्मू-काश्मीर सरकारकडून AAY कुटुंबांसाठी सहा मोफत गॅस सिलिंडरची घोषणा; विधानसभेत गदारोळ

घरगुती ग्राहकांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्याव्यतिरिक्त, सरकारनं ग्राहकांना दुप्पट रेशन आणि सर्व कुटुंबांना 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिलं आहे.

Jammu Kashmir Govt Announces Six Free Gas Cylinders For AAY Families
जम्मू-काश्मीर सरकारकडून AAY कुटुंबांसाठी सहा मोफत गॅस सिलिंडरची घोषणा (PTI)
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By Moazum Mohammad

Published : September 24, 2026 at 7:57 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील 'अंत्योदय अन्न योजने' (AAY) अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी वर्षाला सहा मोफत गॅस सिलिंडर मंजूर करण्यात आले आहेत. सरकारनं गुरूवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. जम्मू आणि काश्मीरच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मंत्र्यांनी सांगितलं की, सक्षम प्राधिकरणानं केंद्रशासित प्रदेशात सहा मोफत गॅस सिलिंडर मंजूर केले आहेत. दरम्यान, श्रीनगरमध्ये 10 दिवसांचे अधिवेशन सुरू असून, सभागृहानं गुरुवारी मद्यविक्री आणि सेवनावर बंदी घालणारी तीन विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत.

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सनं घरगुती ग्राहकांना वर्षाला 12 मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरम्यान, केवळ AAY लाभार्थ्यांना मोफत सिलिंडर देण्याच्या निर्णयावरून आणि मूळ आश्वासन न पाळल्यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षानं (भाजपा) सरकारला धारेवर धरलं. तसंच ही जनतेची थट्टा असल्याचं म्हटलं. "निवडणुकीदरम्यान तुम्ही जनतेला 12 मोफत सिलिंडर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता तुम्ही ते केवळ AAY कुटुंबांपुरते मर्यादित करून सहा सिलिंडरवर आणलं आहे. हा जनतेचा विश्वासघात आहे," असं भाजपाचे विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी म्हटलं. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली.

"सरकार सर्वच कुटुंबांना सहा मोफत सिलिंडर देत नाहीये," असं म्हणत सुनील शर्मा यांनी याला गरिबांची फसवणूक असल्याचं म्हटलं. नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारनं मोफत वीज, गॅस आणि रेशनच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. सुनील शर्मा म्हणाले की, "दोन वर्षे उलटून गेली आहेत, ते 24 सिलिंडर कुठं गेले? त्यांचा हिशोब द्या. तुम्ही वचन दिलेल्या एक लाख नोकऱ्यांचा हिशोब द्या. तुम्ही गरीब लोकांची दिशाभूल करत आहात. तसंच तुम्ही किती काळ खोटे बोलत राहणार आहात?" असा सवाल त्यांनी केला.

दोन वर्षे उलटूनही लोकांना 200 युनिट वीज देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे, असंही सुनील शर्मा म्हणाले. दरम्यान, सभागृहात भाजपाचे आमदार आपल्या जागांवरून उठले आणि त्यांनी "खोटे सरकार हाय हाय", "दोन वर्षांचे 24 सिलिंडर कुठे गेले, कुठे गेले" आणि "सिलिंडर चोर" अशा घोषणा दिल्या, ज्यामुळं दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, घरगुती ग्राहकांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्याव्यतिरिक्त, सरकारनं ग्राहकांना दुप्पट रेशन आणि सर्व कुटुंबांना 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. यापूर्वी, सरकारनं महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणा केली होती.

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JAMMU KASHMIR
SIX FREE GAS CYLINDERS
जम्मू काश्मीर
मोफत गॅस सिलिंडरची घोषणा
JAMMU KASHMIR

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