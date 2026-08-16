2 वर्षापूर्वी मुदत संपूनही जम्मू काश्मीरमध्ये झाली नाही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक
जम्मू काश्मीरमध्ये योग्य वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक होईल, असं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केलं. मात्र दोन वर्षापासून मुदत संपल्यानंतरही निवडणुकीबाबत कोणतीही हालचाल नाही.
Published : August 16, 2026 at 6:31 PM IST
श्रीनगर : पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वर्षी घेण्याबाबत जम्मू-काश्मीर सरकारनं अद्याप ठोस भूमिका घेतली नाही. पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांमध्ये 'इतर मागासवर्गीयांना' (OBC) आरक्षण देण्याबाबतच्या आयोगाच्या अहवालावर सरकारनं अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपला कार्यकाळ : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यापासून या केंद्रशासित प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे माजी प्रतिनिधी निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रशासन व्यवस्था पुन्हा सुरू करता येईल आणि ग्रामीण व शहरी भागांत निधीचा पारदर्शक वापर सुनिश्चित करता येईल, अशी त्यांची मागणी आहे. 'जम्मू-काश्मीर स्थानिक स्वराज्य संस्था समर्पित मागासवर्गीय आयोगा'नं आपला अहवाल २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव अटल डुल्लू यांच्याकडं सादर केला.
अहवाल मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून : अधिकृत सूत्रांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "तेव्हापासून हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत नागरी सचिवालयाच्या ग्रामीण विकास विभागाकडं पडून आहे. आयोगानं पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांमध्ये ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची शिफारस केली. या आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जनक राज कोतवाल होते, तर निवृत्त आयएएस अधिकारी आर. के. भगत आणि एसकेयूएएसटी जम्मूचे माजी अधिष्ठाता डॉ. मोहिंदर सिंग भडवाल हे त्याचे दोन सदस्य होते.
१४ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं की, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळी घेतल्या जातील." राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत विचारलं असता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आयोगानं सरकारला सादर केलेला अहवाल यांबाबत त्यांनी भाजपाचे नेते उत्तर देतात, त्याप्रमाणं उत्तरं दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी, "आयोगाच्या अहवालाला अद्याप मंजुरी आणि अधिसूचना मिळणं बाकी आहे. सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याची तपासणी केली जात आहे," असं सांगितलं होतं. जम्मू-काश्मीरचे राज्य निवडणूक आयुक्त (SEC) शांतमनू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
सरकारला ओबीसी अहवालाची करून दिली आठवण : राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितलं की, "या वर्षी निवडणुका घेता याव्यात यासाठी निवडून आलेल्या सरकारला ओबीसी अहवालाबाबत आठवण करून देण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग, ओबीसी आरक्षण अहवालावरील निर्णयाची वाट पाहत आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सक्षम प्राधिकरण असलेल्या ग्रामीण विकास संचालकांकडून आरक्षण लागू केले जाईल आणि लोकसंख्येनुसार प्रभाग राखीव केले जातील. राज्य निवडणूक आयोगानं या वर्षी एप्रिलमध्ये पंचायत आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार याद्यांची पुनरावृत्ती पूर्ण केली. यात ३.३९ लाख नवीन मतदारांची भर घालण्यात आली, त्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७२,२४,१३१ वर पोहोचली आहे.
पंचायत आणि नगरपालिकांचे माजी प्रतिनिधी नाराज : निवडणुका घेण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे पंचायत आणि नगरपालिकांचे माजी प्रतिनिधी नाराज आहेत. पुलवामा जिल्ह्यातील माजी सरपंच गुलाम हसन यांनी सांगितलं की, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे ग्रामीण भागात पंचायत राज संस्था (PRI) अनुदान, जिल्हा विकास परिषद (DDC) आणि ब्लॉक विकास परिषद (BDC) यांच्या निधीचे वाटप अन्यायकारक आणि पारदर्शकता नसलेलं झालं आहे. "ब्लॉक प्रशासकांनी ग्रामसभांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून विविध कामांसाठी या निधीचे असमान वाटप केले आहे," असा आरोप हसन यांनी केला. जम्मू-काश्मीर पंचायत परिषदेचे अध्यक्ष आणि माजी सरपंच अनिल शर्मा म्हणाले की, "ग्रामीण विकास निधीची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (PRI) कामांमध्ये फेरफार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुपस्थितीमुळे तळागाळातील प्रशासन व्यवस्था कमकुवत होत आहे. ग्रामीण विकास कामे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी निवडणुका होणे गरजेचे आहे," असं शर्मा म्हणाले.
श्रीनगर महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर परवेज कादरी म्हणाले की, "पंचायत आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास होणारा विलंब हा संविधानाच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. कारण या नियमांनुसार संस्थांचा कार्यकाळ संपताच निवडणुका घेणं बंधनकारक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ आणि जानेवारी २०२४ मध्ये संपला आहे, तरीही निवडणुका घेण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. निवडून आलेल्या सरकारने निवडणुका घेऊन तळागाळातील लोकप्रतिनिधित्व पुन्हा बहाल केले पाहिजे," असे ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरचे ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री जावेद अहमद दार यांचा फोन बंद असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
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