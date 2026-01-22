जम्मू-काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्यात लष्कराचे वाहन दरीत कोसळले, 10 जवानांचा मृत्यू
जम्मू-काश्मीरच्या दोडा जिल्ह्यात लष्कराचे एक वाहन दरीत कोसळून 10 जवानांचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरूवारी घडली.
Published : January 22, 2026 at 4:01 PM IST
भदरवाह/जम्मू : जम्मू-काश्मीरच्या दोडा जिल्ह्यात लष्कराचे एक वाहन दरीत कोसळून 10 जवानांचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरूवारी घडली. भदरवाह-चंबा आंतरराज्य मार्गावर खन्नी टॉपजवळ हा अपघात झाला. तसंच या अपघातात अन्य 11 जवान जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
भदरवाहचे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. वर्षा शर्मा यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "एकूण 21 जवान एका वाहनातून प्रवास करत होते. त्यावेळी अचानक हे वाहन दरीत कोसळले. या अपघातात 10 जवानांचा मृत्यू झाला आणि 10 गंभीर जखमी झालेल्या जवानांना चांगल्या उपचारांसाठी रेफर करण्यात आलं आहे. तर किरकोळ जखमी असलेल्या एका जवानावर भादरवाह रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत."
VIDEO | Jammu and Kashmir: 10 army personnel killed after their vehicle plunges into a gorge in Doda district. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Doda pic.twitter.com/JLjeKjLHxD
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच, वरिष्ठ पोलीस आणि लष्करी अधिकारी जखमी जवानांवर उपचार आणि त्यांच्या शिफ्टिंगची देखरेख करण्यासाठी भदरवाह रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. तसंच आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि डॉक्टरांना मदत करण्यासाठी जीएमसी डोडाच्या रुग्णवाहिकेसह डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्सची एक टीम देखील तैनात करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कराचे बुलेटप्रूफ वाहन जवानांना घेऊन जात होते. त्यावेळी वाहन चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळं हे वाहन 200 फूट खोल दरीत कोसळले. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, लष्कर आणि पोलिसांनी तात्काळ संयुक्त बचाव मोहीम सुरू केली. त्यानंतर गंभीर जखमी जवानांना विशेष उपचारांसाठी विमानाने उधमपूर येथील लष्करी रुग्णालयात नेण्यात आले.
Deeply saddened at the loss of lives of 10 of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate road accident in Doda. We will always remember the outstanding service and supreme sacrifice of our brave soldiers. My deepest condolences to the grieving families.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) January 22, 2026
या दुःखाच्या प्रसंगी संपूर्ण देश जवानांच्या कुटुंबीयांसोबत - उपराज्यपाल : जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "डोडा इथं झालेल्या दुर्दैवी रस्ते अपघातात आपल्या 10 शूर भारतीय लष्कराच्या जवानांच्या मृत्युमुळं खूप दुःख झालं आहे. आपल्या शूर जवानांच्या उत्कृष्ट सेवेचे आणि सर्वोच्च बलिदानाचे आपण नेहमीच स्मरण करू. शोकाकुल कुटुंबांना माझी तीव्र संवेदना."तसंच ते पुढं म्हणाले की, "या अत्यंत दुःखद वेळी, संपूर्ण राष्ट्र शोकाकुल कुटुंबांसोबत एकता आणि पाठिंब्यात उभे आहे. दहा जखमी जवानांना विमानानं रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. जखमी जवानांना सर्वोत्तम उपचार देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. मी त्यांच्या लवकर बरे होण्याची प्रार्थना करतो."
Chief Minister has expressed deep grief over the tragic accident involving an Army vehicle at Khannitop on the Bhaderwah–Chamba road. He conveyed heartfelt condolences to the families of the soldiers who lost their lives and wished a speedy recovery to those injured, lauding the…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) January 22, 2026
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं दुःख : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी देखील भदरवाह-चंबा मार्गावर एक्स-पोस्टजवळ खन्नी टॉप येथे लष्कराच्या वाहनाला झालेल्या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी प्राण गमावलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. तसंच जखमींना लवकर बरे व्हावे, अशी प्रार्थना केली.
