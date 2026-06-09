जयपूरमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्याला आग; तीन जणांचा मृत्यू, पाच जण गंभीर जखमी
जखमी झालेल्या कामगारांना सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागातील बर्न वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले आहेत.
Published : June 9, 2026 at 2:35 PM IST
जयपूर : राजधानी जयपूरच्या खोह नागोरियन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी एका फटाक्यांच्या कारखान्याला भीषण आग लागली. या आगीत तीन कामगारांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जखमी झालेल्या कामगारांना सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागातील बर्न वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले आहेत.
जयपूरचे जिल्हाधिकारी संदेश नायक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (एडीएम) आणि नागरी संरक्षण दलाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. खोह नागोरियन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आयेशा नगर तलाई परिसरातील फटाक्यांच्या कारखान्याला भीषण आग लागल्याची माहिती मिळताच, नागरी संरक्षण दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. तसंच अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी आग विझवण्याचं प्रयत्न सुरू केले आहेत. आग मोठ्या प्रमाणात लागल्याने आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली आहे. पोलिसांचे एक पथकही तात्काळ घटनास्थळी पोहोचलं आहे.
कारखान्यात कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केल्यामुळं नागरी संरक्षण दलाच्या जवानांनी बचावकार्य सुरू केले. या दुर्घटनेत दुर्दैवानं तीन कामगारांचा मृत्यू झाला, तर इतर पाच जण गंभीररित्या भाजले. जखमींना रुग्णवाहिकेनं तात्काळ सवाई मानसिंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर बर्न वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत. फटाक्यांच्या कारखान्यात ज्वलनशील पदार्थ असल्यामुळे ही आग लागल्याचा संशय आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
एडीएम युगांतर शर्मा यांनी सांगितलं की, "खोह नागोरिया परिसरात सकाळी 11:30 च्या सुमारास आग लागल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. अग्निशमन दलासोबत रुग्णवाहिका आणि पोलीस पथकेही घटनास्थळी दाखल झाली. सुमारे अर्ध्या तासात आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. या आगीत तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दरम्यान, हा कारखाना कायदेशीर होता की बेकायदेशीर, याचा तपास सुरू आहे. आगीच्या कारणाचाही तपास केला जात आहे."
हेही वाचा :