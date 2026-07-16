भगवान जगन्नाथाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी; रथयात्रेदरम्यान दोघांचा मृत्यू
भगवान जगन्नाथाचं दर्शन घेण्यासाठी भारत आणि परदेशातून लाखो भाविक पुरीमध्ये दाखल झाले आहेत
Published : July 16, 2026 at 6:20 PM IST
पुरी : ओडिशाच्या पुरी इथं आजपासून विधीपूर्वक भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेला सुरुवात झाली. हा हिंदू धर्मातील सर्वात मोठ्या, भव्य आणि प्राचीन धार्मिक उत्सवांपैकी एक आहे. भगवान जगन्नाथाचं दर्शन घेण्यासाठी भारत आणि परदेशातून लाखो भाविक पुरीमध्ये दाखल झाले आहेत. दरम्यान, या जगन्नाथाच्या रथयात्रेला गुरूवारी 'बडादंड' परिसरात चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळं दोन भाविकांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
प्रचंड गर्दीमुळं रथयात्रेदरम्यान गोंधळाची परिस्थिती : भगवान जगन्नाथाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, या प्रचंड गर्दीमुळं जगन्नाथाच्या रथयात्रेदरम्यान 'बडादंड' परिसरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. यावेळी दोन भाविक अचानक बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीनं पुरी जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या भाविकांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप कळलेलं नाही. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही, असं पोलिसांनी सांगितलं. पुढील तपास सुरू आहे. तसंच, गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत, रथयात्रेदरम्यान आरोग्याशी संबंधित विविध तक्रारींमुळं सुमारे 150 जणांना पुरी जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पहाटेच विधींना सुरुवात : दरम्यान, ओडिशातील पुरी इथं नऊ दिवसांची वार्षिक रथयात्रा, संततधार पाऊस आणि लाखो भक्तांच्या उपस्थितीत 'पहंडी' विधीनं आजपासून सुरुवात झाली आहे. रथयात्रेच्या शुभप्रसंगी संपूर्ण तीर्थक्षेत्र उत्सवाच्या रंगांनी न्हाऊन निघाले आहे. आज पहाटेच विधींना सुरुवात झाली आणि नंदी घोष (जगन्नाथ), तालध्वज (बलभद्र) आणि दर्पदलन (सुभद्रा) या देवतांच्या रथांवर आरूढ होण्याची वेळ जसजशी जवळ येत होती, तसतशी देवतांच्या दर्शनाची उत्सुकता आणि आनंद प्रत्येक चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. घंटा, गोंग, झांज आणि शंखनादाच्या गजरात श्रीमंदिराच्या सभोवतालचे वातावरण उत्सवपूर्ण बनले होते, जे भक्तीच्या सागरात पवित्र त्रिमूर्तींच्या वार्षिक यात्रेच्या प्रारंभाचे संकेत देत होते.
भगवान विष्णूंचं शस्त्र : श्री सुदर्शन हे भगवान विष्णूंचं शस्त्र आहे, ज्यांची पुरीमध्ये भगवान जगन्नाथ म्हणून पूजा केली जाते, असं पंडित सूर्यनारायण रथशर्मा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "भगवान जगन्नाथांचे थोरले बंधू भगवान बलभद्र यांची मूर्तीदेखील त्यांच्या 'तालाध्वज' रथावर स्थापित करण्यात आली होती. भगवान जगन्नाथ आणि भगवान बलभद्रांची बहीण देवी सुभद्रा यांच्या मूर्ती, सेवकांद्वारे शून्य पहंडीचा (रथावर आणताना आकाशाकडे तोंड असलेली देवी सुभद्राची मूर्ती) वापर करून रथावर आणल्या. अखेरीस, जेव्हा भगवान जगन्नाथाची मूर्ती मंदिरातून बाहेर आणण्यात आली, तेव्हा रथमार्गावरील भाविक आनंदित झाले. त्यांनी हात उंचावून आणि 'जय जगन्नाथ'चा जयघोष करत प्रभूंच्या रथावरील आरोहणाचा उत्सव साजरा केला.
पंतप्रधान मोदींनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निमित्तानं लोकांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिलं, "रथयात्रेच्या शुभप्रसंगी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हे भारताच्या चिरस्थायी आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. रथयात्रेशी संबंधित परंपरांनी भारतातील आणि जगभरातील पिढ्यांना प्रेरणा दिली आहे. हे नम्रता, सामूहिक सहभाग आणि निःस्वार्थ सेवेचं प्रतीक आहे. भगवान जगन्नाथ सर्वांना उत्तम आरोग्य, सुख आणि समृद्धी प्रदान करोत. ते आपल्या सर्व प्रयत्नांसाठी आपल्याला शक्ती देवोत आणि समाजातील एकतेची भावना अधिक दृढ करोत. जय जगन्नाथ!"
हेही वाचा :