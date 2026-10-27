4 रुपये रिफंडच्या नादात गमावले 98 हजार रुपये; कस्टमर केअर फसवणूक प्रकरण
महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Published : October 27, 2026 at 6:12 PM IST
जबलपूर : मध्य प्रदेशातील जबलपूरमधून ऑनलाइन फसवणुकीचं एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. रिफंड मिळवण्याच्या नादात एका महिलेनं मोठी रक्कम गमावली आहे. येथील एका महिलेनं ऑनलाइन खरेदी करताना 4 रुपयांचा रिफंड मिळवण्याच्या प्रयत्न करताना 98 हजार रुपये गमावले. ही फसवणूक एका बनावट कस्टमर केअर नंबरमुळं झाली. ही घटना जबलपूरच्या आधारताल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
आधारताल पोलीस ठाण्याचे प्रभारी विपिन ताम्रकार यांनी सांगितलं की, आधारताल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बोर्ड कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या 48 वर्षीय सविता यांनी एका ई-कॉमर्स कंपनीकडून ऑनलाइन बॅग मागवली होती. डिलिव्हरी बॉयनं बॅगची किंमत 526 रुपयांऐवजी 530 रुपये घेतली. त्यानंतर महिलेनं 4 रुपयांच्या रिफंडची मागणी केली, पण त्यानं सांगितलं की, "तुम्हाला रिफंड हवा असेल, तर तो ऑनलाइन मिळेल." त्यानंतर त्या महिलेनं गुगलवरून संबंधित कंपनीचा हेल्पलाइन नंबर शोधून तक्रार दाखल केली.
ज्या व्यक्तीनं महिलेचा कॉल रिसिव्ह केला. त्यानं अतिरिक्त चार रुपये परत करण्याचे आश्वासन दिले. तसंच या महिलेला आपले चार रुपये परत मिळतील असे वाटले. पण तिला कल्पना नव्हती की, या संभाषणादरम्यान तो व्यक्ती फसवणूक करून तिच्या बँक खात्यातून जवळपास 98 हजार रुपये ट्रान्सफर करेल. ज्यावेळी तिनं आपले बँक खाते तपासले, त्यावेळी तिला धक्का बसला की 4 रुपयांच्या रिफंडच्या बदल्यात 98 हजार रुपये डेबिट झाले होते. त्यानंतर ती तातडीने पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिनं तक्रार दाखल केली.
दरम्यान, जबलपूरच्या आधारताल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, दुर्गा प्रसाद नावाच्या एका व्यक्तीनंही तक्रार केली आहे की, फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याचा मोबाईल फोन हॅक करून दोन बँक खात्यांमधून अंदाजे 1 लाख 7 हजार रुपये काढले आहेत. पीडित व्यक्ती पनागर येथील गव्हर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सलन्समध्ये शिक्षक असून आधारतालच्या बाजनमंदिर परिसराजवळ राहतो. मधोताल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अशाच प्रकारच्या तीन फसवणुकीच्या घटना घडल्या. यामध्ये फसवणूक करणाऱ्यांनी ऑनलाइनद्वारे आशिष भट्ट यांच्या खात्यातून 50 हजार रुपये, कर्मैता येथील रहिवासी राहुल दुबे यांच्या खात्यातून 70 हजार रुपये आणि ग्रीन सिटी येथील रहिवासी आकाश कुमार यांच्या खात्यातून 30 हजार रुपये लंपास केल्याचे समोर आलं होतं.
हेल्पलाइन नंबर शोधताना सावधगिरी बाळगा : सायबर फसवणुकीच्या या घटनांवरून हे स्पष्ट होतं की, ऑनलाइन मिळणारे बनावट ग्राहक सेवा क्रमांक लोकांसाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतात. पोलीस स्टेशन प्रभारी विपिन ताम्रकार म्हणाले, "ऑनलाइन खरेदीमध्ये जास्त पैसे भरल्यास किंवा परतावा हवा असल्यास, संबंधित कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर संपर्क साधा. अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून बँकिंग माहिती देणे, संशयास्पद लिंक्स उघडणे किंवा तुमच्या फोनमध्ये अज्ञात अॅप्स इन्स्टॉल करणे टाळणे महत्त्वाचे आहे. फसवणूक झाल्यास, तत्काळ सायबर हेल्पलाइन नंबर 1930 वर तक्रार दाखल करा."
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