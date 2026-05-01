72 वर्षीय रियाज पाण्याखालील 3 तास राहून कसे वाचले? जाणून घ्या, थरारक अनुभव
तीन तास पाण्याखाली राहिल्यानंतर रियाज खान हे जबलपूर क्रूझ दुर्घटनेतून कसा वाचले? त्यांनी या दुर्घटनेची माहिती ईटीव्ही भारतला दिली.
Published : May 1, 2026 at 8:03 PM IST
भोपाळ: 30 एप्रिलच्या बर्गी धरणात क्रूझ बोट बुडाल्यानंतर 9 जणांचा मृत्यू झाला. एका 72 वर्षीय व्यक्तीचे सुदैवानं प्राण वाचले आहेत. त्यांना काय अनुभव आला, वाचा सविस्तर.
कोणीतरी जोरात ओरडत होते, "एक माणूस जिवंत आहे! संपूर्ण क्रूझवर फक्त एकच माणूस बचावला आहे!" त्यांनी हातोडे, कुऱ्हाडी, पहारी आणखी कशाकशाचा वापर करून बळजबरीनं आत प्रवेश केला. पाण्याचा स्तर वाढत असल्याचं पाहून मी आता नशिबावरच सर्व ढकलून दिलं होतं. आता जगून तरी काय उपयोग? असा मनात विचार आला होता. पाच मिनिटे तिथे किंकाळ्या आणि आक्रोश सुरू होता. त्यानंतर सगळीकडं स्मशानशांतता पसरली".
त्या रात्रीचा अनुभव रियाझ हुसेन कधीही विसरू शकणार नाहीत. सहलीला निघालेल्या चार व्यक्तींना लाटांनी एकमेकांपासून कायमचं वेगळे केलं. रियाझ यांच्यासोबत त्यांची पत्नी, रेश्मा झैदी या होत्या. 72 वर्षीय रियाझ हुसेन हे नेमके कसे वाचू शकले? एका कोपऱ्यात थांबून राहिल्यानं त्यांचे प्राण वाचलं. तीन तास एका पाईपला घट्ट धरून रियाझ तग धरून राहिले. अखेर ते किनाऱ्यावर येऊन कसे पोहोचले?
त्यांनी सांगितलं की," सर्वत्र केवळ अंधार पसरला होता. बचावकार्य आधीच सुरू झालं होतं. दूरवर प्रकाशझोत दिसल्यानंतर कानावर आवाज पडला. ते ओरडून सांगत होते. बोटीच्या आत एक जिवंत व्यक्ती आहे!" त्यानंतर नक्की काय घडले, हे त्यांना अंधुकसे वाटते. बोटीच्या ढिगाऱ्यातून वाट काढण्यासाठी त्यांनी हातोडे, कुऱ्हाडी आणि पहारी वापरले. मी सर्वशक्तिमान ईश्वराचं आभार मानतो. मी माझा मृत्यू स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयार झालो होतो. मनात विचार करत होतो की, आता जिवंत राहण्यात तरी काय अर्थ उरला आहे? त्या लहान मुलाचा जीव वाचला की नाही, हे मला माहीत नाही. आम्ही चौघेही अखेरीस एकमेकांपासून दुरावलो. कोण कुठे गेले आणि कधी गेले, याचा मला काहीच पत्ता लागला नाही".
"मी तिथून बाहेर पडण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करत होतो. पण, मला काही केल्या तेथून बाहेर पडता आलं नाही. सलग तीन तास मी त्याच जागी अडकून पडलो होतो. एका पोलला घट्ट धरून होतो. हळूहळू ती बोट बुडू पूर्णपणे पाण्याखाली गेली. तेव्हा रात्रीचे नऊ वाजले होते. एक मोटरबोट तिथे दाखल झाली. पण, मला वाचवणारी ती व्यक्ती नक्की कोण होती, हे मला आजही माहीत नाही".
ईटीव्ही भारतशी साधलेल्या संवादात रियाझ खान यांनी त्या संपूर्ण भयानक प्रसंगाचं सविस्तर वर्णन केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, "सुरुवातीचा अर्धा तास सर्व काही सुरळीत पार पडले. आम्ही साधारण सायंकाळी 5 वाजता आमच्या जागांवर बसलो होतो. मग अचानक वादळ निर्माण झालं. चालकानं जहाज किनाऱ्याच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला शक्य झालं नाही. क्रूझ जहाज वेगानं हेलकावे खाऊ लागले. अचानक क्रूझमध्ये आत पाणी शिरू लागले. माझी सासू आणि माझी पत्नी खालच्या डेकवर होत्या. सुरुवातीला प्रवाशांना 'लाईफ जॅकेट्स' (जीवनरक्षक जाकिटे) देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सर्वांना वाटण्यात आली. पण, तोपर्यंत परिस्थिती आधीच खूप बिघडलेली होती". त्यांनी पुढे सांगितलं, "साधारण पाच मिनिटे तिथे प्रचंड आरडाओरडा आणि गोंधळ सुरू होता. लोक घाबरून किंचाळत होते. त्यानंतर सर्वत्र शांतता पसरली. निम्म्याहून अधिक प्रवासी जवळपास बुडाले होते."
रियाझ खान यांनी स्पष्ट केलं, "मी खालच्या डेकवर होतो, तर इतर लोक वरच्या बाजूला होतो. आम्ही आतच अडकलो होतो. एसी केबिनला दोन दरवाजे होते. पण ते उघडेपर्यंत, त्या जागेत आधीच पाणी भरले होते. उसळणाऱ्या लाटांच्या गर्दीत बाहेर पडण्याचे धाडस कोणाचेच झाले नाही. पाण्याचा पातळी जसजशी वाढत गेली, तसतशी मी श्वास घेण्यासाठी थोडी हवा मिळेल अशा जागेचा शोध घेऊ लागलो. अखेरीस, मला एका कोपऱ्यात एक लहानशी फटीसारखी जागा सापडली. मी तिथेच घट्ट धरून राहिलो. मी तिथे प्रामुख्यानं यासाठीच टिकून राहिलो. कारण तिथे ताजी हवा खेळत होती. त्यामुळे मला श्वास घेणं शक्य झाले होते."
पुढे रियाझ यांनी सांगितलं, की "जवळच एक पाईप होता. मी तो पकडला आणि सलग तीन तास त्यालाच घट्ट धरून राहिलो. कदाचित याच कारणामुळे मी वाचू शकलो. अर्थातच, शेवटी ती सर्वशक्तिमान ईश्वराचीच कृपा होती."
हेही वाचा-