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"यात तुमचा काहीच संबंध नाही, हा विषय माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील", सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बीसीआयला सुनावलं

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी थेट हस्तक्षेप केल्यानंतर बीसीआयकडून वादग्रस्त आदेश मागे घेण्यात आला आहे.

Cji Surya Kant
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 6:49 PM IST

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नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी 14 ऑगस्टला बीसीआय अर्थात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या आदेशावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. बीसाआयने सर्व राज्यातील बार कौन्सिलना हैदराबादमधील नालसार विद्यापीठातील पदवीधर विद्यार्थ्यांची नोंदणी न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विरोध झाल्यानंतर बीसीआयकडून काही तासांनंतर आदेशात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

"हा विषय माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील" :- कुणालाही यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच विद्यार्थी दशेत असताना मी स्वत: आंदोलनात सहभागी व्हायचो. हा माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील विषय आहे, असं सरन्यायाधीश सू्र्यकांत यांनी स्पष्ट केलं. विद्यार्थ्यांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना तसं करण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, असं सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सरन्यायाधीशांनी बीसीआयच्या नालसार विद्यापीठातील पदवीधर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याच्या परिपत्रकावरुन जाहीर नाराजी व्यक्त केली.

बीसीआयने काय आदेश दिले होते? -: बीसीआयने स्टेट कौन्सिलला नालसार विद्यापीठातील कायद्याचं शिक्षण घेतलेल्या 2026 वर्षातील पदवीधर विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विरोधानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने गुरुवारी 13 ऑगस्टला चेअरमन मनन कुमार यांच्या आदेशात बदल केला. बहुतांश विद्यार्थी हे निर्दोष होते. तसंच विद्यार्थ्यांचा सीजेआय सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभात सहभागी होण्यावरुन त्यांना विरोध करण्याचा हेतू नव्हता, हे बीसाआयला समजलं. त्यानंतर बीसाआयने आपल्या आदेशात बदल केला.

नक्की प्रकरण काय? :- नालसार विद्यापीठाच्या प्रत्येक दीक्षांत समारंभाला सरन्यायाधीशांचं भाषण होतं. ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी नालसार विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा विरोध केला होता. बेरोजगारांचा कॉक्रोच असा उल्लेख करणारे सरन्यायाधीश कार्यक्रमाला आले तर त्यांच्या हस्ते पदवी स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी न करण्याचा आदेश बीसीआयचे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांनी काढला होता. मात्र सरन्यायाधीशांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे आदेश मागे घेतल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

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CJI SURYA KANT ON BCI
बीसीआय
CJI SURYA KANT ON BCI

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